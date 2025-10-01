Sjuksköterska/specialistsjuksköterska/barnmorska - dygnet runt verksamheter
2025-10-01
Region Sörmland
Gör karriär hos oss!
Region Sörmland är en av länets största arbetsgivare med cirka 7500 medarbetare. De allra flesta jobbar med arbetsuppgifter inom hälso- och sjukvården. Vi vill så gärna att du kommer och utvecklas med oss.
Vi söker dig som är nyutexaminerad sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller har längre erfarenhet av yrket till något av våra sjukhus; Nyköpings lasarett, Mälarsjukhuset i Eskilstuna, Kullbergska sjukhuset eller Regionsjukhuset Karsudden i Katrineholm.
De avdelningar vi idag söker till är de som erbjuder vård samtliga dagar i veckan och dygnet runt.
Berätta gärna i din ansökan om var du är mest intresserad av att bidra med din kompetens.
Vill du komma på besök hos oss för visning eller hospitera så hjälper vi dig bara du sänder dina kontaktuppgifter till rekrytering@regionsormland.se
Våra medarbetare är viktiga för oss!
Vi satsar både på dig som är erfaren och dig som är nyutexaminerad.
• Vi har flera olika utbildningsprogram som erbjuds kontinuerligt till våra anställda.
• Vi har gjort riktade lönesatsningar för sjuksköterskor och även höjt OB nattetid.
• Är du nyutexaminerad sjuksköterska introduceras du utifrån ett program som är framtaget för att du lättare ska komma in och känna dig trygg i din nya yrkesroll.
• För dig som är erfaren finns möjlighet att arbeta som vårdledare; en senior stödkompetens till nya sjuksköterskor på enheten.
• Sugen på att forska? Vi har goda villkor för dig som är intresserad av att bedriva forskning.
• Friskvårdsbidrag 5.000 kr vid minst 6 månaders anställning under kalenderåret eller om du arbetar mindre får du del av friskvårdsbidraget för de månader du arbetar under året.
Läs mer här om våra karriär- och utvecklingsmöjligheter för både dig som chef och medarbetare, samt anställningsförmåner: http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/karriar-utveckling/
Välkommen med din ansökan så snart som möjligt då vi arbetar med löpande urval. Tillträde sker fortlöpande.
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta oss redan i dag!
Rekryteringsspecialist Catrin Dagander, 072-143 14 12, catrin.dagander@regionsormland.se
För Regionsjukhuset Karsudden, HR-specialister söks via växel, 0150-560 10.
Fackliga företrädare söks via kontaktcenter, 0155-24 50 00.
Vi nås även på rekrytering@regionsormland.se
Kom och jobba hos oss i Region Sörmland!
Välkommen med din ansökan, inklusive CV, senast 2026-01-31.
Intervjuer sker löpande.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller att förutsättningarna för rekryteringen ändras.
Se våra förmåner (http://regionsormland.se/jobb-och-utbildning/vara-formaner/)
Följ oss gärna på Facebook (http://facebook.com/regionsormlandJobbahososs/)
och Instagram (http://www.instagram.com/region_sormland_jobbahososs/)
Vi har i vissa fall skyldighet att kontrollera om en person förekommer i misstanke- och eller belastningsregistret. Det kan ske på två sätt, endera begär regionen ut uppgiften själv eller också uppmanas du att begära ut utdrag för att kunna visa upp innan anställning. Vi begär i undantagsfall att du visar upp registerutdrag även vid tillsättning av andra tjänster än de som avses ovan. Blir du aktuell för anställning kommer du att informeras om vad som gäller för den tjänst du sökt.
Du som har skyddade personuppgifter bör vara aktsam med vilken information som du delar i din ansökan. Ta kontakt med den kontaktperson som finns angiven i annonsen innan du skickar in din ansökan.
Vi gör aktiva val vid exponering och rekryteringsstöd och undanber oss därför direktkontakt av bemannings- och rekryteringsföretag. Ersättning
