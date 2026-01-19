Sjuksköterska/specialistsjuksköterska Asih Verksamhet
2026-01-19
Vi söker sjuksköterska för fast anställning och timanställning
Är du sjuksköterska och gillar att arbeta självständig med mycket eget ansvar då kanske det här jobbet passar dig!
Vi söker nu sjuksköterska/Specialistsjuksköterska för anställning till vår ASIH verksamhet belägen i Tyresö
Jobbet
Som sjuksköterska inom ASIH verksamhet arbetar du med svårt sjuka patienter i hemmet. Du möter olika patientkategorier med olika diagnoser och i olika skeden.
Arbetet utgår från det multiprofessionella teamet bestående av Läkare, sjuksköterskor, undersköterskor, sjukgymnast, arbetsterapeut, dietist och kurator. Vi arbetar personcentrerat och med en tydlig del i vårdkedjan
Som sjuksköterska utför du medicinska åtgärder i patientens hem såsom nutritionsbehandling, hydrering, infektionsbehandling, smärtlindring, vård i livets slut. Arbetet består även av att synkronisera vården med specialistkliniker runt om i Stockholm tex våra onkologiska kliniker genom att förbereda patienter inför olika behandlingar med provtagning och transfusioner
Du kommer planera, utföra och utvärdera omvårdnaden av patienten.
Du kommer arbeta självständig genom att göra egna bedömningar i hemmet och utföra åtgärder enligt riktlinjer och efter samråd med Läkare
Arbetsplatsen
ASIH Tyresö/Söderort är en liten vårdaktör som arbetar på uppdrag av Region Stockholm sedan oktober 2015. Vi är en organisation där vi arbetar patientnära och med korta beslutsvägar
Vi har handledning var tredje vecka av extern handledare. Vi har personalgym och bastu.
Vi erbjuder individuellt anpassad inskolning med mentor dom första 6 månaderna. Fortbildning i palliativ vård på PKC, under förlagd arbetstid. Palliativ utbildning 7,5 poäng betald efter 1 års anställning.
Vi håller på med uppstart av en picclinemottagning på enheten.
Vill du bli en del av vårt team!! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30
E-post: jojo.thermaenius@asihtyreso.se
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Asih Tyresö/söderort AB
(org.nr 556843-6793)
Solkraftsvägen 16 B Plan 1
135 70 STOCKHOLM
För detta jobb krävs körkort.
