Sjuksköterska/Specialistsjuksköterksa till Borås Stad
Borås kommun / Sjuksköterskejobb / Borås Visa alla sjuksköterskejobb i Borås
2026-07-06
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Vård- och äldreförvaltningen är en av Borås Stads största förvaltningar. Vår hälso- och sjukvårdsorganisation består av cirka 300 medarbetare fördelade i tio hälso- och sjukvårdsteam. Vi arbetar teambaserat och tvärprofessionellt med patientens bästa i fokus.
Är du legitimerad sjuksköterska och vill ha ett utvecklande och meningsfullt arbete? Nu söker vi sjuksköterska till Vård- och omsorgsboende Distansgatan. Distansgatan är ett boende som är inriktad på finsktalande personer. Här får du möjlighet att växa i din roll, oavsett om du är nyutexaminerad och söker ditt första jobb som legitimerad eller om du har hunnit jobba ett tag i yrket.
Om verksamheten
Hos oss får du möta patienterna där de är- i deras hem. Det är ett arbete som kräver självständighet och engagemang. Vi jobbar tätt tillsammans med erfarna kollegor inom både sjuksköterskegruppen och andra professioner. I hälso- och sjukvårdsverksamheten finns goda förutsättningar att samverka och samarbeta både inom ditt eget team men också mellan teamen. Vi hjälps åt och vi lär oss ständigt av varandra. Samtidigt har du i din roll som sjuksköterska stor frihet under ansvar att arbeta självständigt och möjlighet att planera och utföra ditt eget arbete.
När du börjar din anställning hos oss får du en individuellt anpassad introduktion som ger dig goda förutsättningar och en trygg och stabil start på ditt nya uppdrag. Vi erbjuder även mentorskap när du har genomfört din introduktion och när tiden är mogen. Vi vet att möjligheten att kunna vända sig till en erfaren och kunnig sjuksköterska för råd och stöd är uppskattad.Publiceringsdatum2026-07-06Dina arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår att bedöma, planera och strukturera arbetet mot den enskilde patienten och dess närstående utifrån ett personcentrerat arbetssätt. Du följer upp och dokumenterar enligt gällande lagstiftning. Som sjuksköterska arbetar du självständigt och har ett patientansvar. Du arbetar i ett nära samarbete med dina kollegor såsom sjuksköterskor, undersköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter och rehabassistenter. På vård och omsorgsboende samarbetar du också med enhetschef och omvårdnadspersonal på boendet samt med rondansvarig läkare.
Samverkan med olika vårdgivare såsom sjukhuset och vårdcentraler är en del av vardagen. I arbetsuppgifterna ingår att utveckla verksamheten och att handleda och utbilda omvårdnadspersonal i hälso- och sjukvårdsinsatser.
Vi vet att arbetet som sjuksköterska är meningsfullt, varierande och utvecklande, men också att det emellanåt kan vara utmanande. Det är därför extra viktigt för oss med gott arbetsklimat och det skapar vi genom trivsel, laganda och arbetsglädje och att vi litar på och stöttar varandra i det dagliga arbetet.Kvalifikationer
Du är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och vi ser gärna att du har hunnit arbeta ett tag i din yrkesroll. Distansgatan är ett boende som riktar sig till finsktalande ser vi därför med fördel att du kan förstå och prata finska. Erfarenhet av att arbeta med våra målgrupper är meriterande. Du har ett gott bemötande, tycker om att arbeta med människor och du har viljan att göra skillnad för de vi är till för. Vi värdesätter att du är trygg i dig själv och i ditt sjuksköterskeuppdrag och att du kan arbeta självständigt. Du är ansvarstagande och engagerad i ditt arbete, professionell i dina bedömningar och beslut, och du har lätt för att anpassa dig och ditt arbetssätt utifrån ändrade förutsättningar och ny information. I rollen behöver du ha god överblick över aktuella arbetsuppgifter och insatser, förmågan att självständigt organisera och följa upp ditt arbete är därför viktig.
Vi lägger stor vikt vid din förmåga att samarbeta och försöka hitta lösningar i samförstånd med alla kontakter du har, oavsett om det handlar om anhöriga, personal inom primärvård, slutenvården eller andra aktörer. Du har ett kollegialt förhållningssätt och bidrar till en god stämning i gruppen.
Eftersom rollen som sjuksköterska innebär att du leder andra behöver du ha förmågan att på ett pedagogiskt sätt förklara och vägleda, utbilda och informera. Du kan uttrycka dig väl på svenska i tal och skrift och har god vana av IT-baserade journalsystem.
Om du har en specialistutbildning inom geriatrik, distrikt, demens, psykiatri eller palliativ vård är det meriterande och en specialisttjänst kan bli aktuell.
Vi ställer krav på att du har B-körkort.
Innan erbjudande om anställning behöver ett utdrag ur polisens belastningsregister uppvisas. Då vi utvecklar vår IT-säkerhet inom Borås Stad så behöver du också tillgodose att du har Freja eID.Så ansöker du
Din ansökan med bifogade dokument skickar du via vår ansökningsfunktion som du når via knappen Sök jobbet nedan.
Om du har skyddade personuppgifter, ska du inte skicka in din ansökan här. Kontakta istället rekryterande chef. Kontaktuppgifter finns i annonsen. Ange inte heller referenser med skyddad identitet.
Observera att ansökningar blir allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Övrig information
Vill du veta mer?
• Enhetschef- Anneli Nilsson, 033-35 58 08, anneli.nilsson@boras.se
(semester 26-29)
• Facklig företrädare för Vårdförbundet- Kontakta Borås Stads växel, 033-35 70 00,
Förutom meningsfulla arbetsuppgifter, god kollegial gemenskap och goda arbetsvillkor erbjuds du som anställd i Borås Stad flera personalförmåner.
Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som sjuksköterska i Borås Stad och träffa några av dina blivande kollegor.
Titta också gärna in på vårt Instagramkonto och ta del av vår vardag. Om du är nyfiken på hur det är att arbeta i vår verksamhet och vill göra ett besök i ett av våra team innan du skickar in din ansökan, hör av dig.
Vi ser fram emot att få lära känna dig och ta del av ditt engagemang, din kompetens och dina tankar och idéer för att kunna ge våra patienter bästa möjliga vård, nu och i framtiden.
På grund av sommar- och semesterperioden kan rekryteringsprocessen ta något längre tid än vanligt. Vi går igenom ansökningarna löpande, men återkoppling och kallelser till intervju kan därför dröja något.
Vi tackar för ditt tålamod och ser fram emot din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-02 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "28:2026:071". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Borås Kommun
(org.nr 212000-1561), https://www.boras.se/ledigajobb
Borås Stad (visa karta
)
501 80 BORÅS Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Borås Stad Kontakt
Rekryterande chef
Anneli Nilsson anneli.nilsson@boras.se Jobbnummer
9993215