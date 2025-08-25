Sjuksköterska, specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam, Allmänpsykiatri KGA
Region Örebro län / Sjuksköterskejobb / Karlskoga Visa alla sjuksköterskejobb i Karlskoga
2025-08-25
, Lekeberg
, Degerfors
, Nacka
, Storfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Örebro län i Karlskoga
, Degerfors
, Hallsberg
, Nora
, Laxå
eller i hela Sverige
Är du en driven och intresserad sjuksköterska med nyfikenhet kring psykiatri? Då har du hittat rätt platsannons.
Vi söker nu sjuksköterska/specialistsjuksköterska till vårt specialistpsykiatriska omvårdnadsteam, SPOT väster. SPOT är en personcentrerad och flexibel vårdform som innebär vinster i måendet för patienten när täta vårdinsatser kan ges i hemmet. Vårdformen möjliggör också ett ökat stöd till och kontakt med patientens närstående. Att ge stöd i hemmet gör att patienten kan fortsätta leva ett mer självständigt liv i sin hemmiljö även under dom perioder när måendet sviktar. För andra kan det innebära en möjlighet att komma hem tidigare från slutenvård. Vårdformen är flexibel där patienter i ett mer akut skede kan få dagliga hembesök och stödsamtal. Du är psykiatrisjuksköterska eller allmänsjuksköterska med god självkännedom och är trygg som person. Du har ett nytänkande, reflekterande och eftertänksamt förhållningssätt. Din kompetensplan anpassar vi utifrån dig och dina behov. Det du inte kan det lär vi dig - tillsammans skapar vi en attraktiv arbetsplats. Hos oss blir du en självklar del av omvårdnadsteamet som består av samordnare, läkare, sjuksköterskor och skötare. Du får kollegial gemenskap och möjlighet till mycket patientkontakt. Du har ett genuint intresse för individer med psykisk ohälsa och hur man genom teamarbete, såväl internt som externt, och tillsammans med närstående, kan stödja individen att återgå till livet utanför avdelningen.
Allmänpsykiatrins öppenvård är en del av verksamhetsområde allmänpsykiatrin. Våra allmänpsykiatriska mottagningar finns i Hallsberg, Karlskoga, Lindesberg samt i Örebro. Specialiserade mottagningar för till exempel elbehandling, affektiva tillstånd, neuropsykiatriska utredningar, dövpsykiatri samt könsdysfori finns i Örebro. Vi arbetar med både individuell- och gruppbehandling samt med såväl planerade som akuta besök samt telefonrådgivning. Rehabilitering ingår som en del i vårt arbete såväl som mobila insatser genom våra specialistpsykiatriska omvårdnadsteam (SPOT) samt patient- och anhörigutbildningar. Tillsammans arbetar vi med gemensamma processer och mål. Vi arbetar i multiprofessionella team utifrån en helhetssyn på människan och anpassar vårdinsatserna till patientens behov och förutsättningar. Vi jobbar för att främja närståendes delaktighet i vården.
Psykiatrin i Region Örebro län är en specialistverksamhet indelad i fem verksamhetsområden alla med stort fokus på etik, samverkan och utveckling samt med en väl fungerande utbildnings- och forskningsmiljö. Tillsammans är vi ungefär 900 medarbetare.
Region Örebro län är en av länets största arbetsgivare och en viktig tillväxtmotor i regionen. Vi arbetar för människors hälsa, trygghet och välbefinnande och för länets utveckling. Hos oss finns spännande och viktiga jobb inom bland annat hälso- och sjukvård, tandvård, kollektivtrafik, kultur och näringslivsutveckling. Tillsammans skapar vi ett bättre liv.
Sjuksköterska, specialistpsykiatriskt omvårdnadsteam, Allmänpsykiatri KGAPubliceringsdatum2025-08-25Dina arbetsuppgifter
En viktig del i arbetet är kontakt och samverkan med öppenvårdsmottagningar, slutenvården, anhöriga, kommuner och övriga vårdgivare inom upptagningsområdet. Vi har ett nära och gott samarbete med allmänpsykiatriska mottagningen i Karlskoga där vi deltar på gemensamma behandlingskonferenser och möten. Tillsammans jobbar vi med personcentrerad vård som ges utifrån den enskilda individens behov och med god kvalitet.
Övrig information
Då vi inom Psykiatrin värnar om våra patienter och värderar patientsäkerheten högt, kommer vi i samband med rekryteringen att begära utdrag ur misstanke- och belastningsregister från Rikspolisstyrelsen. Mer att läsa om misstanke- och belastningsregister finns i SFS 1999:1135 och SFS 1999:1134.
Välkommen med din ansökan!
Vi har gjort vårt medieval för denna rekrytering och undanber oss därför erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp i samband med denna annonsering.Kvalifikationer
Vi ser att du är legitimerad sjuksköterska, gärna med specialistutbildning med inriktning psykiatri, det är dock inget krav men såväl önskvärt som meriterande. Det krävs att du har ett helhetstänk, kan reflektera, analysera och se lösningar i olika situationer. Du ska framförallt ha ett genuint intresse för människor med psykisk ohälsa. Som nyanställd kollega får du introduktion och stöd av våra erfarna sjuksköterskor men också från övriga blivande arbetskamrater. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. B-körkort är ett krav. Så ansöker du
Ansökan ska innehålla CV och personligt brev. Intyg, betyg, examensbevis med mera ska lämnas vid en eventuell intervju.
Om du är eller tidigare varit anställd i Region Örebro län kommer vi ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
Kontroll av registerutdrag från Polismyndigheten kan komma att ske enligt aktuell lagstiftning.
Vi krigsplacerar våra tillsvidareanställda och i vissa fall även visstidsanställda. Läs mer om vad det innebär.
Läs mer här
Vill du veta mer om vad vi erbjuder dig eller hur det är att leva och bo i vårt län.https://www.regionorebrolan.se/vierbjuderdig Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "HoS:2025:677". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Örebro Län
(org.nr 232100-0164) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Region Örebro län Kontakt
Enhetschef
Emelie Jatko 0586-244349 Jobbnummer
9473361