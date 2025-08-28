Sjuksköterska, specialistfas, till Akutmottagning i Lund
Gör skillnad. Varje dag.
Är du legitimerad sjuksköterska och vill arbeta på en arbetsplats där du möter ett drivet gäng som arbetar tätt? Letar du efter ett arbete som är spännande, stimulerande och lärorikt, där du ständigt utvecklas? Välkommen då att söka till oss!
Vårt arbete präglas av yrkesstolthet, hög vårdkvalitet och ett aktivt arbete för att vårda relationerna, där vi ser varje medarbetare som en viktig resurs för att främja en arbetsmiljö som bygger på välkomnande, drivande, omtanke och respekt. Hos oss möter du många människor i livets alla skeden med snabba svängningar varje dag. Här får du möjligheten att göra skillnad och lära dig något nytt varje dag.
På akutmottagningen bedrivs högspecialiserad akutsjukvård och vi är en av Skånes universitetssjukhus (Sus) största verksamheter. Vi tar hand om 65 000 patienter per år, vilket gör att vi idag även räknas som en av Sveriges största akutmottagningar. Mottagningen är sjukhusets ingångsport och det är här majoriteten av patienterna påbörjar sin vistelse. Här möter du många människor vilket gör att arbetstempot ständigt varierar och ingen dag är den andra lik. Vi är 200 medarbetare som tillsammans ansvarar för det första akuta omhändertagandet av svårt sjuka och skadade patienter inom medicin, infektion, kirurgi, urologi och ortopedi. Under jourtid har vi även öron-, näs- och halsverksamhet.
Följ med bakom kulisserna och träffa oss som arbetar på akuten genom att titta in på vårt instagramkonto. https://www.instagram.com/akutmottagningenlund/
Som sjuksköterska i specialistfas har du en omvårdnadsledande roll på akutmottagningen. Du delar med dig av din yrkeskompetens, fungerar som mentor för nya kollegor och uppmuntrar till kompetensutveckling genom aktiv kollegial handledning och arbetsledning. Du tar ansvar för att möta patienter och anhöriga med individens behov i fokus. Utöver din kliniska roll förväntas du delta och stödja forskningsprojekt samt förbättringsarbeten på akutmottagningen.
Vi erbjuder dig möjlighet till utveckling i form av utbildningar i kompetenshöjande syfte, samt annan intern och extern kompetensutveckling som behövs för att arbeta på vår akutmottagning.
Du arbetar 38,25 timmar/vecka och anställs på kombinerad dag- och nattjänstgöring. Du arbetar två av fem helger. Vi erbjuder ett schema med kvotavtal, vilket innebär att det finns möjlighet att minska veckoarbetstiden.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. För att söka tjänsten i specialistfas krävs det även att du har relevant specialistutbildning och att du jobbat minst fem år inom akutsjukvård. Vi ser att du som söker har en hög klinisk specialistkompetens med handledningsansvar för specialiststudenter. Du ska även kunna hantera avancerade omvårdnadsbedömningar av patienter med mycket komplexa vårdbehov samt handleda studenter i detta.
Om du ser värdet av ett gott samarbete, som du själv bidrar till genom flexibilitet och engagemang, kommer du att trivas bra hos oss. För oss är det viktigt att du har ett genuint intresse för akutsjukvård och att du vill utvecklas tillsammans med oss.
Ditt engagemang och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Eftersom vi är mycket måna om ett bra arbetsklimat lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och intervjuer kan komma att påbörja innan ansökningstiden löpt ut. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!
ÖVRIGT
Vi vill att du ska trivas och vilja stanna kvar och utvecklas hos oss. Därför driver vi satsningar som vår kompetens och tjänstemodell med fokus på kontinuerligt och livslångt lärande. Kompetens och tjänstemodellen är indelad i olika faser som bygger på varandra, där varje fas innebär fördjupade kunskaper och förmågor. I de senare faserna blir du behörig att söka tjänster som innebär karriärmöjligheter och ett utökat ansvar.
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.
Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!
