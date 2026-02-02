Sjuksköterska sommarvikarie Capio Geriatrik Dalen avdelning 51 och 52
2026-02-02
Capio Geriatrik Dalen är beläget i vackra Enskededalen med närhet till tunnelbana vid Blåsut eller buss precis utanför sjukhuset.
Avdelningarna 51 och 52 har akutgeriatrisk inriktning med intag dygnet runt. Till oss remitteras patienter från akuten, ambulansen, slutenvården, hemmet (primärvården) och SäBo.
På avdelningarna finns ca 22-24 vårdplatser vardera och vi är specialiserade på geriatrisk utredning, behandling och omvårdnad. Vanliga diagnoser är bl.a. infektioner, hjärt-och kärlsjukdomar, njursvikt, KOL och diabetes. Målet under vårdtiden är en god personcentrerad vård där alla patienter känner sig välkomna och respekterade. Den geriatriska patienten är komplex och därför behövs ett multiprofessionellt team, bestående av flera olika professioner som sjuksköterska, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och läkare m.fl. Detta för att kunna ge en säker och välfungerande vård.
För en säker och trygg utskrivningsplanering finns en koordinator och samordnare måndag till fredag. Detta innebär att du som kliniskt arbetande sjuksköterska kan fokusera på det patientnära arbetet. Vi dokumenterar i TakeCare och använder oss av slutenvårdsdospåsar vilket har underlättat arbetet för våra sjuksköterskor.
Din roll
Sedvanliga arbetsuppgifter som sjuksköterska, bl.a. att ansvara för den personcentrerade omvårdnaden och läkemedelsadministrering. Arbetsuppgifterna är varierande och utmanande vilket bidrar till ständig utveckling.
Vi erbjuder dig
En arbetsplats med fin gemenskap och flera erfarna kollegor att vända sig till då man behöver hjälp och stöd. Hos oss får man vara ny och tas emot med värme, nyfikenhet och glädje. För oss är det viktigt att vi har högt i tak och att alla är med och bidrar till vår goda stämning och arbetar för en sund arbetsmiljö tillsammans.
Vi erbjuder även:
• Kollektivavtal
• Omfattning enligt överenskommelse
• S-HLR utbildning
• Individanpassad introduktion och kompletterande digitala utbildningar
• Frukost 1 ggr/v. Frukt.
• Tillgång till gym mot avgift och träningspass ca 2 ggr /vecka
• Friskvårdsbidrag
• En inkluderande arbetsplats där vi lär av varandra
Om dig
Vi ser gärna att du har erfarenhet att arbeta som sjuksköterska men det går också att vara nyexaminerad. Du ska ha ett intresse för den geriatriska patienten och viljan att ge våra patienter extra omtanke och ett professionellt bemötande.
Önskemål finns att man kan arbeta sammanhängande under juni, juli och augusti.Så ansöker du
Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Annonsen kan därför tas bort tidigare än planerat, så vänta inte - skicka in din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att höra från dig!
Publicerat: 2026-02-02
Sista dag att ansöka är 2026-03-04
