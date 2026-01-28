Sjuksköterska Sommarvik/timanställning Till Asih/spsv Stockholm Norr
2026-01-28
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
ASIH Stockholm Norr är en regionsdriven aktör inom palliativ hemsjukvård och SPSV i Stockholms län.
På norra sidan finns vi med våra ASIH-verksamheter i Järfälla/Upplands-Bro, Solna Strand och Danderyd, samt vår egen specialiserade vårdavdelning (SPSV) på Jakobsbergs sjukhus. Vi erbjuder trygg, personcentrerad och kvalificerad vård - både i hemmet och på avdelningen, där vi arbetar med vård i livets slutskede. Vi arbetar i multiprofessionellt team där målsättningen är att tillsammans med patient och närstående skapa förutsättningar för god vård utifrån patientens behov. Vi värdesätter initiativ, omtanke och nyfikenhet.
Oavsett om du söker en timanställning eller vill prova på under sommaren är du varmt välkommen att bli en del av vårt team.Publiceringsdatum2026-01-28Dina arbetsuppgifter
Vården hos oss bedrivs dygnet runt. I ditt uppdrag som sjuksköterska får du ett varierande och självständigt arbete där du:
Utför avancerad medicinsk behandling i hemmet eller på vår vårdavdelning.
Planerar, leder och samordnar vården tillsammans med patient, närstående och teamet.
Bidrar till att skapa trygghet, delaktighet och livskvalitet - även i livets slutskede.Kvalifikationer
För att lyckas i din roll som sjuksköterska hos oss är du självklart legitimerad. Om du ska jobba inom ASIH-uppdrag behöver du ha B-körkort. Du har med fördel något års erfarenhet av yrket, framförallt om du vill arbeta i något av våra ute-team. Du är självständig men också en lagspelare med god samarbetsförmåga.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och värdesätter högt egenskaper som samarbetsförmåga, ansvarskännande, självständighet, ödmjukhet, trygghet, nyfikenhet, respektfullhet och kommunikativ förmåga.
Vi erbjuder
Kompetensutveckling och handledning inom palliativ vård och avancerad hemsjukvård.
Flextidsavtal.
Friskvårdsersättning via Epassi
Tillgång till gym (Jakobsbergs sjukhus).
Personalparkering (Jakobsbergs sjukhus).
Övriga förmåner inom SLSO t.ex. ersättning för öppensjukvård, försäkringar.
Ansök redan idag - vi intervjuar löpande!
För frågor, kontakta:
Enhetschef SPSV: Anette Lundberg
070-3524231 anette.lundberg@regionstockholm.se
Enhetschef Danderyd: Stina Jonsson
072-5420178 stina.jonsson@regionstockholm.se
Enhetschef Järfälla/Upplands-Bro: Karin Nygren
070-3877670 karin.nygren@regionstockholm.se
Enhetschef Solna Strand: Karin Cedberger
070-2042989 karin.cedberger@regionstockholm.se
Enhetschef Solna Strand: Axel Stridbeck
070-2450553 axel.stridbeck@regionstockholm.se
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök".
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/697". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Avancerad Sjukvård I Hemmet Asih, Asih Stockholm Norr Kontakt
Anette Lundberg 08-12347721 Jobbnummer
9709825