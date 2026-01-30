Sjuksköterska sommarvik Storängen/Södergården/Villa Kvarnen
Vardaga AB / Sjuksköterskejobb / Söderköping Visa alla sjuksköterskejobb i Söderköping
2026-01-30
, Norrköping
, Valdemarsvik
, Åtvidaberg
, Finspång
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Vardaga AB i Söderköping
, Norrköping
, Linköping
, Mjölby
, Motala
eller i hela Sverige
Det här är ett jobb för dig som är driven, vill utvecklas i din yrkesroll och bidra till hälsa och livskvalitet för dem som bor hos oss. Här får du bra arbetstider, jobba självständigt och ha frihet att utforma dina arbetsdagar.
Du kommer vikariera under sommaren och kunna alla tre enheterna på Vardaga: Storängen,Villa Kvarnen samt Södergården.
Hos oss på Vardaga får du också engagerade kollegor och duktiga chefer, utbildningar, karriärmöjligheter samt flera förmåner.
Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Bra schema och arbetstider.
Hög kvalitet och stöd av tydliga rutiner: Lättillämpliga rutiner, styrdokument, checklistor och kvalitetsledningssystem ger dig ett omfattande stöd i arbetet.
Bra ledning och korta beslutsvägar: Din chef finns nära till hands för stöd och för att bolla idéer.
Gemenskap och stöd: Du jobbar nära sjuksköterskekollegor, gruppchefer och omvårdnadspersonal.
Om rollen
Du är spindeln i nätet kring de boendes hälso- och sjukvårdsinsatser och jobbar för att ge livskvalitet. Du ansvarar för att medicinska ordinationer följs. Regelbundet genomför du riskbedömningar och uppföljningar för att säkerställa god kvalitet i verksamheten.
Samarbete och stöd
Du ingår i ett team med omsorgspersonal, sjuksköterskor, gruppchefer, arbetsterapeut och fysioterapeut. En viktig roll för dig är att coacha och utbilda omsorgspersonalen så att ni tillsammans ger varje boende ett så gott liv som möjligt. I detta jobbar du nära boendets gruppchefer som är ansvariga för omsorgspersonalen. Våra gruppchefer coachar också och jobbar tillsammans med teamen i det dagliga arbetet.
Lära känna de boende
Att förstå de boendes önskemål och se små förändring i deras hälsa och sjukdomstillstånd är många gånger avgörande för korrekta bedömningar och beslut.
Tydliga rutiner
För att skapa trygghet och tydlighet för dig som sjuksköterska finns ett omfattande stöd i form av praktiska och lättillämpliga rutiner, styrdokument och checklistor. Vårt kvalitetsledningssystem heter Qualimax och är branschledande.
Om:
Storängen:
Storängen är ett vårdboende beläget på Storängsområdet i Söderköping .
Boendet består av tre hus: Gläntan, Tallgården och Dalgården.
Gläntan har sammanlagt 18 lägenheter varav 8 lägenheter är för permanent boende och 10 är korttidsplatser. Tallgården har 18 lägenheter för permanent boende. Dalgården ligger ett par hundra meter bort med sammanlagt 32 lägenheter för permanent boende.
Södergården:
Södergården är ett demensboende i stadsdelen Hageby, Norrköping. Boendet ligger i närheten av Vrinneviskogen och har en stor trevlig innergård dit det är lätt att ta sig. Det är byggt i ett plan och har 33 lägenheter avsedda för demensomsorg. Alla lägenheterna har en egen uteplats i anslutning till rummet.
Villa Kvarnen:
Villa Kvarnen är ett nybyggt äldreboende i Norrköping som öppnade i september 2025. Här erbjuder vi ett permanent boende med inriktning mot demenssjuka.
Din erfarenhet och kunskap
Du är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har arbetat några år inom äldreomsorgen. Våra boende är ofta multisjuka och det kräver att du har både översiktliga kunskaper kring olika sjukdomar och tillstånd samt ett intresse för den åldrande människan. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt.
Vi önskar att du
gillar att jobba självständigt och att ha friheten att utforma dina arbetsdagar
är trygg i din roll som sjuksköterska och kan fatta snabba beslut och föra en diskussion med ansvarig läkare
tar egna initiativ, har skinn på näsan och vågar ta för dig
tycker om att ha en ledarroll och att stötta dina kollegor
är van att strukturera och organisera ditt arbete.Publiceringsdatum2026-01-30Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdesdatum: Snarast Sista dag att ansöka är 260413 Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning. Som en del av vårt arbetsmiljöarbete kan slumpmässiga drogtester förekomma. Har du frågor? Kontakta gärna: Verksamhetschef Storängen Petra Jansén petra.jansen@vardaga.se
0735-19 66 85 eller
Verksamhetschef Villa Kvarnen/Södergården Iréne Ahle irene.ahle@vardaga.se
0735-36 67 13
Observera att det inte går att ansöka via E-post.
Facklig kontakt: Vårdförbundet Mail: vardforbundet@ambea.seSå ansöker du
Välkommen att ansöka via knappen "Skicka ansökan" nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Inbjudan till chattintervju med Hubert AI
Som ett led i vårt arbete mot en rättvis och kompetensbaserad rekryteringsprocess har vi i denna process valt att samarbete med Hubert.ai
Efter ansökan kommer du att bjudas in till in en chatt-baserad intervju med vår virtuella rekryteringsassistent Hubert.
Genomför den gärna så fort du har möjlighet. Intervjun tar cirka 15 min att slutföra.
Kolla gärna denna artikel innan intervjun för tips och tricks: https://www.hubert.ai/insights/tips-och-rad-infor-din-forsta-hubert-intervju
Läs mer om oss på www.vardaga.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-29 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "teamtailor-7144040-1816021". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
(org.nr 556469-9105), https://vardaga.teamtailor.com
Stationsgatan 3 (visa karta
)
582 42 LINKÖPING Arbetsplats
Vardaga Jobbnummer
9714131