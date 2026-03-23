Sjuksköterska sommaruppdrag upp till 80 000 kr/månad
VårdIX-Bemanning erbjuder ett spännande sommaruppdrag för en erfaren allmänsjuksköterska inom kommunal primärvård i Trollhättan. Detta heltidsuppdrag med varierande skift är perfekt för dig som vill arbeta dag/kväll/helg med traditionella sjuksköterskeuppgifter.
Uppdragsdetaljer
Position: Allmänsjuksköterska nivå 2+
Plats: Trollhättan (korttidsboende/hemsjukvård)
Period: 15 juni - 16 augusti 2026 (vecka 25-33)
Omfattning: 100% heltid
Arbetstider: Dag/kväll/helg, 30 min rastPubliceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Du kommer att utföra vanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal primärvård, inklusive dokumentation i VIVA och MCSS samt patientnära arbete på korttidsboende och i hemsjukvård.Kvalifikationer
Uppdaterat CV på svenska
Svensk yrkeslegitimation
Två aktuella referenser (minst en chef)
B-körkort (helst manuell)
Aktuellt utdrag ur belastningsregistret
Meriterande
Erfarenhet av VIVA och MCSS
Minst 2 års erfarenhet från kommunal primärvård i Sverige
Vi erbjuder
Unik lönemodel
Omfattande försäkring, inklusive sjuk- och olycksfallsförsäkring
Flexibla uppdrag - heltid, deltid eller kortare perioder
Administrativt stöd och smidig hantering av praktiska detaljer
Personlig kontakt och fokus på långsiktiga samarbetenSå ansöker du
Skicka din ansökan till:www.vardix.se
| info@vardix.se
| 030 444 999
Sista dag att ansöka är 2026-04-06
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355)
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se
9814700