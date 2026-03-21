Sjuksköterska sommaruppdrag upp till 80 000 kr/månad över hela Sverige

2026-03-21


Sjuksköterska sommaruppdrag upp till 80 000 kr/månad över hela Sverige!
Toppersättning för SSK med flexibilitet!

Sök nu och välj bland lockande sommaruppdrag med lön upp till 80 000 kr/månad. Stabila kommunala uppdrag inom SÄBO, hemsjukvård och vaccination - arbeta var du vill i Sverige!

Hetaste uppdragen just nu
Umeå kommun: v25-33, SSK SÄBO + hemsjukvård, Heltid
Östersund: v27-28, v34, Vaccinationssköterska
Katrineholm/Linköping/Motala/Tranås: v25-30, Vaccinationssköterska ambulerande,
Luleå/Kalix/Piteå/Boden: v27-32, Vaccinationssköterska 100%,
Vänersborg: v23-33 / v26-33, SSK SÄBO, Heltid
Gävle området: v25-33 (+v24-40), SSK, Långt uppdrag
Sollefteå: 22/6-7/8, SSK hemsjukvård/SÄBO
Piteå kommun: v29-34, hemsjukvård, Heltid
Uppdrag inom regionala verksamhet: V.25 - 33 hela Sverige

Vad VårdIX erbjuder
Lön upp till 80 000 kr/månad enligt överenskommelse
Tjänstepension + försäkring
Flyttersättning vid längre distans
Personlig kontaktperson dygnet runt

Vi söker
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet från kommun/SÄBO/vaccination meriteras
Körkort (för ambulerande uppdrag)
God svenska

info@vardix.se | 030 444 999 | www.vardix.se
Skicka CV + önskad ort/period så matchar vi dig perfekt!

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-04
Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Körkort
För detta jobb krävs körkort.

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9811690

