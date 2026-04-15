Sjuksköterska sommaruppdrag upp till 80 000 kr/månad över hela Sverige
Sjuksköterska sommaruppdrag upp till 80 000 kr/månad över hela Sverige
VårdIX söker nu legitimerade sjuksköterskor till flera attraktiva sommaruppdrag runt om i Sverige. Här finns möjligheter inom kommunal vård, SÄBO, hemsjukvård, primärvård, vaccination och specialistvård - för dig som vill välja ort, period och inriktning.
Vi erbjuder uppdrag med lön upp till 80 000 kr/månad enligt överenskommelse, med möjlighet till både kortare och längre perioder. Flera av uppdragen passar perfekt för dig som vill ha en trygg sommar med bra ersättning, tydliga ramar och möjlighet till kontinuitet.
Hetaste uppdragen just nu
Höganäs (Uppsala kommun) - sjuksköterska 80-90%, dagtid, huvudsaklig placering i Höganäs, v.17-v.33.
Uppsala kommun,Ferlin, säbo - sjuksköterska 85-100%, dagtid mån-fre, v.27-v.32.
Uppsala kommun, SÄBO - sjuksköterskor 80-100%, dagtid, helg kan ingå, sommaruppdrag.
Ludvika kommun - 4 sjuksköterskor till SÄBO/Hemsjukvård, 260610-260809.
Avesta kommun - 2 sjuksköterskor till pool inom SÄBO/HSV/LSS, 260601-260830.
Capio Ögon Linköping - ögonsköterska med operationsvana, v.21-28.
Doktor24 Örnsköldsvik - vaccinationssköterska, v.27-29.
Kry Älta VC, Nacka - BVC-sköterska, 2 dagar/vecka, v.25-32.
Gällivare HC - distriktssköterska eller legitimerad sjuksköterska med primärvårdserfarenhet, v.16-34.
Gävle kommun - hemsjukvård, period v.24-34.
Om VårdIX & VårdIX-modellen
VårdIX är ett bemanningsföretag inom vård och omsorg med ambitionen att förändra branschen.
Vi startade ur en frustration över opersonliga bemanningslösningar - där kompetenta vårdmedarbetare hamnade fel och verksamheter inte fick rätt stöd. Därför utvecklade vi VårdIX-modellen.
En modell som kombinerar tryggheten i en anställning med flexibiliteten och friheten du annars bara får som egen. Du får möjlighet att påverka ditt upplägg, din ersättning och ditt arbetssätt - samtidigt som vi på VårdIX tar ansvar för administration, struktur och helheten runt omkring.
Vår drivkraft är enkel:att ge vårdens hjältar de förutsättningar de förtjänar.
Transparens | Lönsamhet | Tryggt & personligt
Vad VårdIX erbjuder
Lön upp till 80 000 kr/månad enligt överenskommelse
Konkurrenskraftig timersättning
OB-ersättning enligt kollektivavtal
Rese- och boendekostnader enligt överenskommelse
Pension och försäkring
Flexibla uppdrag - du påverkar omfattning och perioder
Dedikerad kontaktperson
Tydliga villkor och transparent ersättningsmodell
Personlig matchning mot uppdrag som passar din erfarenhet och tillgänglighet
Vi söker
Legitimerad sjuksköterska
Erfarenhet från kommunal primärvård, SÄBO, hemsjukvård, vaccination eller specialistvård är meriterande
Körkort för ambulerande uppdrag där det krävs
God svenska i tal och skrift
För vissa uppdrag krävs erfarenhet i Cosmic, Viva eller MittVaccin
Därför ska du söka nu
Det här är ett perfekt upplägg för dig som vill kombinera bra ersättning med varierande uppdrag och möjlighet att välja ort. Uppdragen tillsätts löpande, så skicka in din ansökan redan idag.
Skicka CV + önskad ort och period så matchar vi dig med rätt sommaruppdrag.info@vardix.se
| 030 444 999 | www.vardix.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-29
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355), https://www.vardix.se/
222 22 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Kontakt
Grundare och VD
Sam Souid sam@cleverex.se +46709991441
9856855