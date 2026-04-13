Sjuksköterska sommaruppdrag inom kommun & privat vård
Rentalcare Sverige AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-04-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Rentalcare Sverige AB i Stockholm
, Österåker
, Strängnäs
, Uppsala
, Eskilstuna
eller i hela Sverige
Vill du ha friheten att själv styra din sommar och samtidigt göra skillnad där behovet är som störst?
Vi söker nu sjuksköterskor till uppdrag inom kommunal vård, SÄBO och hemsjukvård - över hela Sverige.
Om uppdragen:
Vi samarbetar med både kommuner och privata vårdgivare över hela Sverige och erbjuder uppdrag inom:
Kommunal hälso- och sjukvård
Särskilt boende (SÄBO)
Hemsjukvård
Det finns möjlighet till både kortare och längre uppdrag under sommaren, allt från att jobba en extra vecka under semestern till att jobba hela sommaren.
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska
Har minst 2 års erfarenhet (meriterande inom kommunal vård)
Är trygg i din roll och kan arbeta självständigt
Trivs i en flexibel arbetsform
Varför arbeta som konsult via RentalCare?
Vi lägger stor vikt vid att skapa en trygg och långsiktig relation. Du ska känna dig säker i ditt uppdrag - med rätt stöd, tydlig dialog och goda förutsättningar att göra ett bra jobb.
Det här erbjuder vi dig:
Hos oss får du en flexibel konsultroll där dina önskemål och din kompetens står i fokus.
Uppdrag över hela Sverige - vi matchar efter dina preferenser
En personlig kontaktperson som stöttar dig genom hela processen
Flexibilitet - du väljer när, var och hur mycket du vill arbeta
Boende och resor ordnas vid behov
Löneförväntan:
Under sommaren är behovet av sjuksköterskor extra stort, vilket ofta innebär högre ersättningsnivåer.
Lön och villkor diskuteras individuellt utifrån uppdrag, erfarenhet och önskemål.
Skicka in din intresseanmälan så berättar vi mer om vilka uppdrag som kan passa just dig! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-06-13
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare RentalCare Sverige AB
(org.nr 559097-7111)
Hudiksvallsgatan 8 (visa karta
)
113 30 STOCKHOLM Jobbnummer
9851272