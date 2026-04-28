Sjuksköterska, sommar 2026, Sirishof och Skäpplandsgården
Vi på Norlandia Äldreomsorg söker dig som är sjuksköterska och som vill jobba heltid/deltid under hela eller delar av sommaren på Sirishof och Skäpplandsgården äldreboenden i Örebro. Vill du bli en del av vårt team i sommar? Då är du varmt välkommen att skicka in din ansökan.
Vad innebär jobbet som sjuksköterska på Norlandia Äldreomsorg?
Som sjuksköterska inom Norlandia Äldreomsorg är du en värdefull nyckelperson och ansvarar för att våra boendes behov av hälso- och sjukvård tillgodoses. En viktig del i arbetet är också att stödja, handleda och utbilda övrig omvårdnadspersonal och vara ett gott föredöme för dina kollegor.
Du arbetar med omtanke i allt du gör med stort eget ansvar och har förmågan att prioritera och leda andra även vid förändrade omständigheter. Flexibilitet och kollegialt samarbete är av stor vikt i uppdraget.
Om Sirishof och Skäpplandsgårdens äldreboenden
Sirishof är centralt beläget intill Örebros stadspark som erbjuder fina promenadstråk. Närhet till mataffär och restauranger. Boendet består av sju avdelningar varav tre är för personer med demenssjukdom.
Skäpplandsgården ligger intill Haga Centrum som erbjuder mataffärer, restauranger, apotek etc. Boendet består av tre avdelningar varav två är för personer med demenssjukdom.
För mer information om vårt äldreboende besök www.norlandia.se/sisirhof
och www.norlandia/skapplandsgarden
Vem söker vi?
Vi söker dig med stort hjärta och en vilja att göra skillnad. Du tycker om att arbeta med människor och har stark känsla för service. Du har lätt att samarbeta med andra och har en god förmåga att anpassa din kommunikation utifrån mottagaren. Som sjuksköterska inom äldreomsorgen får du möjlighet att ta stort eget ansvar vilket kräver både yrkesskicklighet, prioriteringsförmåga och flexibilitet.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Du har tidigare erfarenhet som sjuksköterska på äldreboende.
Det är krav på goda kunskaper i svenska språket, i både tal och skrift.
Vi ser gärna att du har god datorvana och systemkunskap.
Du behöver ha körkort B (automat)
Övrig information
Anställningsform: Sommarvikariat med möjlighet till omgående anställning
Omfattning: Heltid, deltid eller timanställning
Tillträde: Omgående eller efter överenskommelse
Vi tillämpar individuell lönesättning och har kollektivavtal. Intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Inför en eventuell anställning ska du kunna uppvisa ett utdrag från belastningsregistret. Du behöver även kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES alternativt ett giltigt arbetstillstånd.
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Vid frågor om jobbet, är du välkommen att kontakta:
Telefonnummer: 019-580758
E-postadress: linda.viberg@norlandia.com
Varmt välkommen med din ansökan
