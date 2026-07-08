Sjuksköterska som vill utvecklas inom högspecialiserad hjärtsjukvård
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Huddinge Visa alla sjuksköterskejobb i Huddinge
2026-07-08
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eller i hela Sverige
Är du sjuksköterska och vill utvecklas inom högspecialiserad hjärtsjukvård? Hos oss på Omvårdnadsområde Hjärta och Kärl i Huddinge får du ett omväxlande arbete, goda utvecklingsmöjligheter och blir en del av ett engagerat team där vi lär och utvecklas tillsammans.
Du erbjuds
ett individuellt introduktionsprogram anpassat efter dina tidigare erfarenheter och kontinuerligt stöd från erfarna sjuksköterskor
en arbetsmiljö där vi stöttar, ser och bekräftar varandra och tillsammans utvecklas i vårt uppdrag
ett delaktigt och närvarande ledarskap
tydliga utvecklingsmöjligheter genom Karolinskas kompetensstege med möjlighet till både kompetens- och löneutveckling
ett stimulerande och lärorikt arbete inom högspecialiserad hjärtsjukvård med möjlighet att på sikt rotera till exempelvis PCI-laboratorium eller annan kardiologisk interventionsverksamhet.
Självklart får du också ta del av våra generella förmåner som Karolinska Universitetssjukhuset erbjuder dig.Publiceringsdatum2026-07-08Om tjänsten
Omvårdnadsområde Hjärta och Kärl i Huddinge bedriver högspecialiserad vård inom kardiologi och består av tre vårdytor:
Vårdavdelning Kardiologi 2 – kardiologisk slutenvård med fokus på bland annat ischemisk hjärtsjukdom, arytmier, hjärtsvikt, hjärtklaffsjukdomar och pacemakerpatienter.
Vårdavdelning Kardiologi 1 – elektiv vårdavdelning med för- och eftervård av patienter som genomgår exempelvis pacemakerimplantation, elektrofysiologiska ingrepp, angiografi och elkonvertering.
Hjärtintensivvårdsavdelningen (HIA) – högspecialiserad vård för patienter med akuta hjärtsjukdomar.
Patienternas vårdtid är oftast mellan ett och tre dygn, vilket gör arbetet varierande och utvecklande. Du arbetar i ett tvärprofessionellt team tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor, avdelningsassistenter, läkare och fysioterapeuter där patientens behov alltid står i centrum.
Vi arbetar utifrån Karolinskas värderingar Ansvar, Medmänsklighet och Helhetssyn.
Du arbetar i 24/7 avtalet med veckoarbetstid 38:15 timmar vid heltid. Helgtjänstgöring ingår med två helger av fem.
Är du nyfiken på hur det är att arbeta hos oss? Du är varmt välkommen att kontakta oss för att hospitera och få veta mer om verksamheten, arbetsgruppen och vårt ledarskap.
Vi söker dig som
har god samarbetsförmåga och arbetar tillsammans med andra för att skapa bästa möjliga vård för patienten
är initiativtagande och tar ansvar för dina arbetsuppgifter samtidigt som du bidrar till verksamhetens utveckling och förbättringsarbete
är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade förutsättningar i en varierande och stundtals intensiv vårdmiljö
har helhetssyn och ser både patientens och närståendes behov. Du bemöter människor med respekt, empati och professionalism även i krävande situationer
är utvecklingsorienterad och har vilja att utveckla både din egen kompetens och verksamhetens arbetssätt.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.KvalifikationerKvalifikationer
svensk sjuksköterskelegitimation
minst ett års erfarenhet av arbete som sjuksköterska
Meriterande:
erfarenhet av arbete inom kardiologi
erfarenhet av akutsjukvård
erfarenhet av arbete inom thoraxkirurgi
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan – Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. Här kan du läsa mer om rekryteringsprocessen och om vilka kontroller som utförs på Karolinska.
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. Läs mer om vad det innebär här.
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Tema Hjärta, Kärl och Neuro
Tema Hjärta, Kärl och Neuro erbjuder vård till patienter med kardiovaskulära eller neurologiska sjukdomar.
Här kan du läsa mer om oss.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Läs mer om hur det är att jobba hos oss i Region Stockholm Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Karolinska Universitetssjukhuset, Omvårdnadsområde Hjärta och Kärl Kontakt
Vårdförbundet Karolinska vardforbundet.karolinska@regionstockholm.se Jobbnummer
9997295