Sjuksköterska som vill bidra till förändring
2026-03-17
Arbetsplatsbeskrivning
Statens Institutionsstyrelse (SiS) är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. Det gör vi på särskilda ungdomshem och LVM-hem över hela landet. SiS verkställer även sluten ungdomsvård och finansierar forskning för att utveckla vården och behandlingen. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Bärby utanför Uppsala, tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik samt kriminalitets- och missbruksproblematik, sexuellt gränsöverskridande beteenden och pojkar med särskilt tillsynsbehov. Institutionen har även en avdelning för mottagning och behovsbedömning.
Vi vill stärka upp institutionen med en engagerad sjuksköterska som vid behov kan arbeta extra enligt överenskommelse. Institutionen arbetar utifrån en central kvalitetsenhet med behandlingssekreterare och en hälso- och sjukvårdsorganisation bestående av sjuksköterskor, psykologer och konsultläkare. Organisatoriskt befinner sig sjuksköterska under kvalitetschefen och har ett stort ansvar och inflytande för ungdomarnas hälso- och sjukvårdsbehov.Publiceringsdatum2026-03-17Dina arbetsuppgifter
Som en sjuksköterska på SiS ungdomshem Bärby samarbetar du med andra professioner i ett viktigt samhällsuppdrag bidrar till förändring. Hos oss är du en stödfunktion gentemot behandlingspersonal kring frågor som är kopplade till ungdomens hälso- och sjukvårdsbehov. Huvudsakliga ansvars- och arbetsområden är läkemedelshantering, hälsobedömningar, omvårdnadsinsatser och samverkan med såväl interna som externa parter avseende hälso- och sjukvården i samband med inskrivning, under vårdtiden och inför utskrivning eller överflyttning inom SiS samt att du medverkar i elevhälsoteamet.Kvalifikationer
• Legitimerad sjuksköterska med några års erfarenhet.
• Vana vid att dokumentera och skriva journal
• Goda kunskaper i svenska språket
Särskilt relevant erfarenhet är arbete med unga inom psykiatri, missbruk eller elevhälsa. Det är viktigt att du har ett intresse av att arbeta med ungdomar med beteendeproblematik och att du är duktig på att etablera samarbete med både ungdomar och personal. Du behöver ha en god förmåga att planera och organisera ditt arbete samt ha förmågan att kunna prioritera om ditt arbete utifrån de behov som dyker upp.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har en hög personlig mognad, är trygg och stabil. Du kommunicerar på ett tydligt sätt, är inlyssnande och bekräftande i ditt bemötande av ungdomar. Du klarar av att bygga allianser och skapa samarbeten med ungdomar med utmanande beteenden, samt kan få ungdomar att känna tillit och förtroende för dig.
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tidsbegränsad anställning.
Tillträde enligt överenskommelse.
Ansök senast: 2026-04-07
Ange referens 2.9.1-3116-2026 i ansökan
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen. Ersättning
Individuell lönesättning
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
Detta är ett deltidsjobb.
(org.nr 202100-4508), https://www.stat-inst.se/
