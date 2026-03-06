Sjuksköterska som vill arbeta kväll i Hörby kommun
2026-03-06
Att arbeta i Hörby kommun
Hörby kommun med 15 700 invånare ligger mitt i Skånes hjärta med det mesta och det bästa runt hörnet.
Hörby är en mycket gammal handelsort. Vi som bor eller arbetar i Hörby är mycket stolta över vår vackra och blandade natur.
Här kan man få känslan av att befinna sig mitt i vildmarken och ändå är människor, service och bekvämligheter aldrig långt borta.
Kommunen erbjuder en mångfald av arbetsuppgifter och yrken. Att arbeta inom Hörby kommun handlar i första hand om att ge service till våra medborgare.
Service inom allt från vård och omsorg till parkskötsel och anläggningsarbeten.
Vi arbetar aktivt med att vara en god arbetsgivare med bra anställningsvillkor, arbetsmiljö och utvecklingsmöjligheter.

Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som tycker om friheten av att arbeta jourtid till kommunens sjuksköterskegrupp ssk-jour!
Som sjuksköterska i ssk jour arbetar du kväll och/eller natt enligt schema. Du har hand om hela Hörby kommun i rollen som jourhavande sjuksköterska. På kvällen ansvarar du tillsammans med en kollega för kommunens samlade behov av hemsjukvård i ordinärt boende, på våra särskilda boende och inom funktionsstödsverksamheten. Nu söker vi en kollega till arbete på kvällar.
I rollen som jourhavande sjuksköterska arbetar du i nära samarbete med omvårdnadsansvariga sjuksköterskor på dagen, personal i ordinärt boende och på särskilda boenden samt kommunens nattpatrull. I arbetet ingår förutom planerade och oplanerade besök även vägledning, handledning och utbildning av personal.
Hos oss får du ett arbete som är mångsidigt med varierande arbetsuppgifter med goda möjligheter till utveckling både i din yrkesroll och som person!Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och med erfarenhet av kommunal hemsjukvård sedan tidigare. Du behöver vara trygg i din yrkesroll och kunna arbeta självständigt. Som person är du stresstålig och bekväm med att göra prioriteringar i ditt arbete, du är säker vad gäller bedömningar av hälso- och sjukvårdsbehov samt har förmåga att vägleda och handleda personal. Arbetet ställer krav på medicinsk kompetens, självständighet och flexibilitet.
Vi sätter stort värde vid god samarbetsförmåga, ett positivt synsätt samt engagemang mot både patienter och kollegor. För att trivas med arbetet behöver du vara förändrings- och utvecklingsinriktad, engagerad och lyhörd samt ha förmåga att skapa ett gott arbetsklimat.
Du har god datorvana samt uttrycker dig väl i tal och skrift. Dokumentation sker i LifeCare. Andra system vi använder oss av är TES och APPVA. Erfarenhet av dessa system är meriterande.
Körkort B är ett krav.
ÖVRIGT
För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Hörby kommun samt möjliggöra god kommunikation med våra sökande ber vi dig skicka in din ansökan digitalt och inte via e-post eller pappersformat.
Varmt välkommen med din ansökan!
Inför rekryteringsarbetet har Hörby kommun tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför vänligt men bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Tack på förhand! Ersättning
