Sjuksköterska som utbildningsledare till kliniskt träningscentrum
Region Gävleborg, Hälso- och sjukvårdsgemensamma resurser / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
Kliniskt träningscentrum (KTC) är en del av hälso- och sjukvårdens gemensamma resurser. Vårt uppdrag är att stötta hälso- och sjukvårdens verksamheter att nå sina mål genom att erbjuda kompetensutveckling och bidra till trygga och säkra medarbetare genom klinisk träning och simulering. Genom erfaren personal, brett utbud av utrustning och material samt trygga lärandemiljöer möjliggör vi utveckling och fördjupning av kunskaper hos såväl enskilda medarbetare som team i vårdverksamheterna.
Vi söker nu ytterligare två utbildningsledare med sjuksköterskebakgrund till vår verksamhet. Kom och gör skillnad tillsammans med oss! Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Som utbildningsledare fortbildar du vårdpersonal enligt Vårdhandbokens nationella riktlinjer, lokala rutiner och i enlighet med hälso- och sjukvårdens övergripande mål. KTC:s syfte är att genom kunskap och utbildningsstöd stärka kompetens, trygghet och lärandekultur hos sjukvårdspersonal för att bidra till ökad patientsäkerhet. Vi jobbar med hela Region Gävleborgs hälso- och sjukvårdsverksamheter som uppdragsgivare och arbetsfält vilket innebär att resor inom länet förekommer. I tjänsten ingår kliniskt arbete med omfattningen minst fyra veckor/år.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• introduktionsutbildningar för undersköterskor, sjuksköterskor och läkare
• metodövningar och färdighetsträning inom omvårdnad. Exempelvis KAD, PVK, skötsel av intratekal kateter och trakeostomi
• arbeta med olika pedagogiska metoder så som simulering och praktisk träning
• planera och ta fram uppdragsbeskrivningar inför utbildningsinsatser i dialog med kollegor och beställare
• utveckla, samordna och planera kursupplägg inom de ämnesfält du ansvarar för.
Hos oss får du
• arbeta dagtid, måndag till fredag, med möjlighet till flextid
• ett dynamiskt och stimulerande jobb tillsammans med engagerande och kompetenta kollegor
• inblick i och kontakt med regionens många olika verksamheter
• möjlighet att utveckla och påverka arbetssätt
• goda förutsättningar att trivas och utvecklas
• utbyten med andra KTC, arbetsgrupper och nationella nätverk.
Små glimtar av vår vardag kan du se på Instagram @ktc_regiongavleborg.
Vi bryr oss om dig som medarbetare och erbjuder förmåner som skapar trygghet, hälsa och utveckling oavsett var du befinner dig i livet.
Vi söker dig som har intresse för lärande och utveckling och som trivs med att hålla presentationer och leda grupper. Du har en naturlig förmåga att skapa engagemang och bygga förtroende. Du samarbetar väl med andra, är kommunikativ och kan anpassa lärandet utifrån mottagarens behov och förutsättningar. Din ödmjukhet och lyhördhet gör att du sätter andras kompetens och utveckling i fokus och skapar trygga, inkluderande lärmiljöer. Vidare ser vi att du är flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade situationer. Din nyfikenhet och positiva inställning till utveckling gör att du gärna bidrar med nya idéer och perspektiv i arbetsrelaterade frågor. Det är även en fördel om du har intresse av och fallenhet för teknik utifrån medicinteknisk utrustning och avancerade simulatorer.
För den här rollen ska du ha
• sjuksköterskelegitimation
• bred erfarenhet av kliniskt arbete som sjuksköterska
• erfarenhet av att undervisa och/eller handleda
• B-körkort.
Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med trakeotomerade patienter och/eller patienter med intratekal smärtbehandling. Det är också fördelaktigt om du har instruktörskompetens inom medicinsk simulering och/eller erfarenhet av att facilitera klinisk träning och simulering.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att träffa dig!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
