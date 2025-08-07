Sjuksköterska som trivs med att arbeta natt och vill ha en bred kompetens?
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Trollhättan Visa alla sjuksköterskejobb i Trollhättan
2025-08-07
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Vill du få en bred kompetens och tycker att utveckling är viktig? Då kan detta vara en tjänst för dig! Kom till oss på avdelning 51 så utvecklas vi tillsammans!
Om verksamheten
På avdelning 51 bedriver vi specialistvård inom lungmedicin och internmedicin.
Vi är experter inom vårt område och träffar patienter med många olika diagnoser och behandlingar. Vi är därför helt rätt arbetsplats för dig som alltid vill utvecklas och som tycker att det är spännande att arbeta med bredden inom yrket som sjuksköterska. Här kombinerar vi omvårdnad och avancerad medicinsk teknik för att våra patienter ska få bästa möjliga vård.
Förutom att området lungmedicin är spännande blir du en del av ett fantastiskt gäng. Tillsammans skapar vi en god arbetsplats där det alltid finns någon att fråga och bolla med! För att visa på vikten av ständig utveckling har vi en karriärutvecklingsmodell som är ger dig möjlighet att påverka din utveckling framåt!
Att vara sjuksköterska hos oss
Vi vet att det är viktigt för dig som sjuksköterska att få tid till patienten. För att lyckas med det har vi pågående utvecklingsarbeten på avdelning som innebär att vi renodlar rollen som sjuksköterska på avdelning så att du får använda din omvårdnadskompetens fullt ut!
Hur gör vi det? Vi stärker bland annat upp teamet runt patienten. Våra undersköterskor får ett utökat ansvar så att tid för dig som sjuksköterska frigörs. I det utökade ansvaret ingår handräckning av läkemedel, hantering av intravenösa läkemedel och PVK-insättning. Undersköterskorna som jobbar med detta har utökad ansvar och har fått läkemedels delegering.
Din roll som sjuksköterska i teamet är att planera omvårdanden och sedan utföra den tillsammans med teamet runt patienten. Du är arbetsledare för ditt team. Teamet består av undersköterskor, farmaceut, biträde och fysioterapeut. Vid behov ingår även dietist, arbetsterapeut och kuratorer. På avdelningen finns receptionist, farmaceut, SAMSA-samordnare. Dessutom är dina kollegor erfarna undersköterskor som utför kvalificerade omvårdnads-och medicinska åtgärder.
Vi är en enhet som har stort fokus på utveckling och vi investerar tid och kraft för att utveckla verksamheten med både patienten och god arbetsmiljö i fokus! Tillsammans bildar vi ett team där du är viktig och bidrar med dina kunskaper och erfarenheter så att vi tillsammans ger en god omvårdnad och medicinsk kvalitet för våra patienter!
För att du ska känna dig trygg i ditt arbete får den en ordentlig introduktion samt en mentor.
Vi ser framemot att få träffa dig och berätta mer om vår avdelning!
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du har ett helhetstänk kring patienten, är ansvarstagande, har struktur i ditt arbete, van att arbeta självständigt och fatta egna beslut. Du trivs med att arbeta i team, är flexibel och trygg i dig själv. Du har förmåga att hantera komplexa situationer och har god kommunikationsförmåga. Du är dessutom engagerad och vill utveckla den patientnära vården på avdelningen. Har du erfarenhet från akutsjukvård är det meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Tjänsten avser nattjänst med möjlighet till rotation på dag/kväll.
Intervjuer kan komma att ske löpande under hela ansökningstiden.
Som nyexaminerad sjuksköterska ingår du i NU-sjukvårdens kliniska basår. Det kliniska basåret är en satsning för att ge nyexaminerade sjuksköterskor en bra start i arbetslivet. Du får bättre möjligheter att utvecklas i din profession och bygga upp en yrkesidentitet genom introduktion, seminariedagar och yrkeshandledning. Du kan läsa mer om det kliniska basåret här.
Vad väntar du på!? Vi ser fram emot din ansökan!
