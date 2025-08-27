Sjuksköterska som operationskoordinator till Plastikmottagnigen
2025-08-27
Är du legitimerad sjuksköterska och en fena på administration? Kan du dessutom skriva under på egenskaperna noggrann, detaljinriktad och självgående? Älskar du spännande utmaningar och snabba puckar? Då är du personen vi letar efter!
Du erbjuds
att ingå i ett glatt och sammansvetsat team
en god arbetsmiljö där vi trivs och vi arbetar kontinuerligt med att förbättra den på olika sätt
flexibla arbetsformer
ett bra samarbete mellan professionerna.
Publiceringsdatum2025-08-27Om tjänsten
På vår mottagning Plastikkirurgi och Kraniofacial kirurgi utförs rekonstruktiv plastikkirurgi: återskapande av form och funktion efter sjukdom, missbildning och/eller trauma. Våra vanligaste förekommande operationer är; Mastektomier, könsbekräftande operationer, bröstreduktioner, bröstargumentationer, lambåer, bukplastik, hudtumörer, kärlmissbildningar för att nämna några.
Som operationskoordinator erbjuds du en viktig funktion i verksamheten och kommer att ingå i ett team med hög kompetens. Du är en viktig länk i vårdkedjan och i rollen ges du stor möjlighet att själv planera och genomföra ditt dagliga arbete. Rollen är en servicefunktion både internt och externt, för att trivas krävs att du är lyhörd och gillar att samordna och skapa struktur.
Vi är mycket stolta över den teamkänsla och gemenskap som vi byggt upp och söker nu efter en ny medarbetare som vill bli en del av oss!
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat:
bokning och kallelse av patienter till operation från väntelistorna (både öppen och slutenvård)
ansvar för planering och korrigering av operationsprogram
telefonkontakt med patienter och andra yrkesgrupper
att delta i operationskonferenser.
Det kan även ingå andra placeringar på plastikmottagningen vid behov med omläggningar, läkarmottagningar och polikliniska operationer.
Vi söker dig som
har stor planerings- och samarbetsförmåga då du koordinerar hela sektionens operationer och har många kontakter
har en organisatorisk förmåga med känsla för att se helhet och lösningar
har förmåga att kunna prioritera dina arbetsuppgifter och klara av perioder med hög arbetsbelastning
är en engagerad och glad kollega som bidrar till en bra arbetsmiljö.
Har du detta kombinerat med nyfikenhet och noggrannhet kan du vara rätt för oss.
Vi lägger stor vikt vid dina personlig lämplighet för tjänsten.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
Förmåga att kommunicera obehindrat i tal och skrift på svenska
Goda datorkunskaper
Meriterande:
Erfarenhet av operationsplanering
Mottagningsvana.
Om rekryteringsprocessen
Urval och intervjuer kan komma att ske löpande under ansökningstiden.
I samband med din ansökan behöver du bifoga CV. Istället för ett personligt brev ber vi dig besvara urvalsfrågor samt kort motivera varför du passar för rollen. Att besvara frågorna är en förutsättning för att din ansökan ska anses komplett.
Varmt välkommen med din ansökan - Tillsammans är vi Karolinska!
Inför tillsättning av befattning som innefattar vård av barn och ungdom, kontrolleras den som erbjuds tjänsten mot misstanke- och belastningsregistret. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/rekrytering-pa-karolinska/
Som anställd på Karolinska Universitetssjukhuset kan du komma att krigsplaceras. https://www.karolinska.se/jobba-hos-oss/var-arbetsplats/totalforsvarsplikt-allman-tjansteplikt-och-krigsplaceringar-pa-karolinska-universitetssjukhuset/
Om du är eller tidigare har varit anställd i Region Stockholm kommer vi att ta interna referenser från din nuvarande eller tidigare chef, om du blir aktuell för anställning.
För tillsvidaretjänster kan provanställning komma att tillämpas.
Om Karolinska Universitetssjukhuset
Vi på Karolinska Universitetssjukhuset är stolta över att vi är ett av världens främsta universitetssjukhus. Förutom vårt särskilda ansvar för den högspecialiserade vården i Stockholmsregionen är huvuduppdraget att tillsammans med Karolinska Institutet utbilda framtidens vårdanställda och bedriva världsledande forskning samtidigt som vi fortsätter vårt arbete med att utveckla vården för patientens bästa. Vi arbetar inom en rad olika områden och professioner.
Vår vision - Vi ska bota och lindra imorgon det ingen kan bota och lindra idag.
Läs gärna mer om oss på https://www.karolinska.se/
och följ oss på sociala medier!
Tema Akut och Reparativ Medicin
Tema Akut och Reparativ Medicin består av sex medicinska enheter (Akut, Trauma/akutkirurgi och ortopedi, Plastikkirurgi och kraniofaciala sjukdomar, Öron näsa, hals Hörsel och balans samt Transplantation). https://www.karolinska.se/vard/tema/tema-akut-och-reparativ-medicin/
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/5173". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Tema Akut och Reparativ Medicin, Plastikkirurgi och Käkkirurgi Kontakt
Elnas Stojanovska elnas.stojanovska@regionstockholm.se08-12376074 Jobbnummer
9477403