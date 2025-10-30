Sjuksköterska som letar en välfungerande arbetsplats
Region Stockholm / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2025-10-30
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Stockholm i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Avdelning 21 är en avdelning inom Norra Stockholms psykiatri (NSP) och ligger centralt belägen på Kungsholmen, S:t Görans sjukhusområde.Publiceringsdatum2025-10-30Beskrivning
Vi är en specialiserad avdelning och tar hand om patienter mellan 18 och 35 år som för första gången insjuknar i en psykossjukdom.
Fokus ligger på en bred utredning, behandling och planering tillsammans med patienter och närstående. Vi lägger stor vikt på patientens och närståendes delaktighet (t.ex. patientforum, närståendeutbildning och krisintervention) och ett nära samarbete med vårdgrannar och framförallt öppenvården.
Avdelningen har 13+ 1 vårdplatser och vi kan erbjuda en lugn och ombonad miljö i enlighet med vårdprogrammet. En vårdplats är reserverad för självvald inläggning.
Hälften av avdelningens personal är sjuksköterskor, avdelningen är välbemannad. Det möjliggör kvalitet i omvårdnadsarbete, planering och ett bra kollegialt stöd. Många av dina blivande kollegor har arbetat länge på avdelningen. Vi kan erbjuda en god introduktion, stöd från erfarna kollegor samt goda möjligheter att ta ledigt med kort varsel. Dina arbetsuppgifter
Du ingår i ett team av skötare, läkare, arbetsterapeut och kurator. Som sjuksköterska hos oss kommer du vara ansvarig för att leda omvårdnadsarbetet i vårdlaget/primärgruppen. Du kommer också samarbeta med öppenvården, övriga vårdgrannar och anhöriga för patientens fortsatta vård efter utskrivning.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse av att hjälpa människor med psykiatriska problem. Tidigare erfarenhet inom psykiatrisk vård eller specialistutbildning inom psykiatri är meriterande, men inget krav.
Du är en positiv person som tycker om att samarbeta med olika personalkategorier, men också att arbeta självständigt. Du trivs med omväxlande arbete och har ett flexibelt tänkande med förmåga till improvisation. Du behöver inte vara fullärd, men du vill utvecklas i din profession.Anställningsvillkor
Heltid, tillsvidare. Tillträde enligt överenskommelse.
Dina förmåner hos oss är:
Anpassad inskolning på arbetsplatsen
Möjligheter till utvecklingsarbete på avdelningen/sektionen
Flextid
Önskeschema - tjänstgöring 2 helger av 5, dag- och kvällspass
Kompetensutveckling
Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag 5000 kronor
Fri sjukvård i öppenvård
Välkommen in med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
Vårt rekryteringssystem kan inte hantera anonyma ansökningar eller sökande med skyddade personuppgifter. Om du har skyddade personuppgifter ber vi dig att kontakta den kontaktpersonen som finns angiven i annonsen. Din ansökan kommer då att hanteras utanför rekryteringssystemet. Du bör även vara försiktig med vilken information du lämnar i din ansökan och endast ta med information som är relevant för den aktuella befattningen.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.https://www.regionstockholm.se/jobb Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/6751". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016) Arbetsplats
Norra Stockholms psykiatri, Avd 5 NSP Kontakt
Christoph Kind 08-12349275 Jobbnummer
9580888