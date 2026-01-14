Sjuksköterska som arbetar med verksamhetsutveckling
Sirona är i en tillväxtfas och vi söker nya medarbetare som är intresserade av att arbeta med frågeställningar inom hälso- och sjukvård och life science i Sverige.
Vi söker dig som har omkring 3-5 års erfarenhet av kliniskt arbete som sjuksköterska och har arbetat med verksamhetsutveckling och/eller strategiskt förbättringsarbete. Det är meriterande om du har studerat ekonomi eller motsvarande i tillägg till din kliniska utbildning. Hos oss kommer du att arbeta med analyser av såväl strategiska som operationella frågeställningar inom hälso- och sjukvården, genomföra process- och behovskartläggningar och medicinska revisioner och granskningar. Vi arbetar även med digitalisering i vården. Över tid kommer du att hantera allt från projektuppstart till slutleverans gentemot våra kunder och du får möjlighet till snabb personlig utveckling genom utmanande arbetsuppgifter, kontinuerlig feedback och stort utrymme för eget ansvar.
Många av våra uppdrag sträcker sig hela vägen ifrån strategisk analys till att vara en genomförandepartner med våra kunder. Läs mer om några av våra kundcase på www.sironagroup.se
Du är legitimerad sjuksköterska och har arbetat kliniskt i 3-5 år
Det är meriterande om du har studerat ekonomi eller liknande i tillägg
Du har arbetat med verksamhetsutveckling/strategiskt förbättringsarbete
Du har hög integritet och är en lagspelare som även kan arbeta självständigt
Du är en god kommunikatör såväl muntligt som skriftligt på svenska
Vilka är vi?
Sirona är ett skandinaviskt managementkonsultbolag med visionen att skapa bättre hälsa, vård och omsorg. Hos oss får du möjlighet att arbeta med de största och viktigaste vårdfrågorna. Vi är en långsiktig strategisk och operationell partner till våra uppdragsgivare. Bland våra återkommande uppdragsgivare finns både offentliga och privata aktörer, såsom myndigheter, regioner och läkemedelsföretag. Vi som arbetar här brinner för att förbättra vården och det gör vi allra bäst tillsammans. Vårt kontor ligger i Hagastaden.
