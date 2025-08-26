Sjuksköterska som är med och skapar livsviktig förändring
2025-08-26
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.
SiS ungdomshem Gudhemsgården tar emot icke skolpliktiga pojkar med psykosocial problematik, kriminalitet och missbruk. SiS Ungdomshem Gudhemsgården är en nystartad verksamhet som just nu består av tre avdelningar men kommer under kommande året expandera till fem avdelningar, totalt 33 platser. Publiceringsdatum2025-08-26Dina arbetsuppgifter
SiS ungdomshem Gudhemsgården består av tre avdelningar. Målgruppen är ungdomar i gymnasieåldern med allvarlig psykosocial problematik. Under det kommande året expanderar Gudhemsgården och öppnar ytterligare två nyrenoverade avdelningar.
Som sjuksköterska är du en viktig del av vårt hälso- och sjukvårdsteam. Teamet leds av ungdomshemmets kvalitetschef som är psykiatrisjuksköterska med bakgrund inom SiS. Ungdomar som placeras vid SiS är omhändertagna enligt lagen om vård av unga och vården bedrivs i regel i låsta former. Placerade ungdomar har vanligen en sammansatt problematik. De kommer ofta från svåra sociala förhållanden och det är vanligt med missbruk, kriminalitet och allvarliga beteendeproblem i kombination med en psykiatrisk problematik.
Vill du bli en del av ett behandlingsteam som tillsammans skapar livsviktig förändring för dessa ungdomar? Då är jobbet som sjuksköterska hos oss något för dig.
Som sjuksköterska arbetar du nära institutionens läkare. Du genomför sedvanliga sjuksköterskeuppgifter så som läkemedelsdelning, provtagning och bedömningar av olika hälsotillstånd. Hälso- och sjukvårdspersonalen dokumenterar i journalsystemet Take Care.
Som ny hos oss på Gudhemsgården kommer du få gå en grundutbildning och fortsättningsvis erbjuds du utbildningar löpande för att du ska utvecklas i din yrkesrollKvalifikationer
Du ska vara legitimerad sjuksköterska, gärna med några års erfarenhet. Specialistutbildning inom psykiatrisk vård och tidigare arbete inom akutsjukvård, psykiatri eller missbruksvård är meriterande.
Dina personliga egenskaper är viktiga och vi söker dig som brinner för att jobba med de mest utsatta samhället, har en humanistisk människosyn, gott bemötande, positiv grundinställning och god samarbetsförmåga. Du är tydlig, stabil, flexibel, stresstålig och kan sätta gränser. Vi ser också det som en viktig egenskap att vara lösningsfokuserad.
Du ska ha lätt för att uttrycka dig, både i tal och skrift, i det svenska språket. Du delar Gudhemsgårdens grundläggande värderingar om människosyn, respekt för individen och en tro på människans vilja och möjlighet till utveckling och förändring. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Körkort är ett krav.
Som medarbetare hos SiS ingår flera förmåner i din anställning, dessa kan du läsa mer om på: https://www.stat-inst.se/jobba-hososs/formaner/
På SiS månar vi om ett gott medarbetarskap. Det innebär att du som medarbetare tar ansvar för ditt arbete, bidrar till utveckling och medverkar till ett gott samarbete. Läs mer om vårt medarbetarskap.
Anställning:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning.
Arbetstiden är förlagd till dagtid måndag-fredag.
Tillträde enligt överenskommelse.
Ansökan:
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 2025-09-21
SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.
För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.
Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
OBS! Om du har skyddade personuppgifter ska du inte söka via rekryteringssystemet. Kontakta i stället den som står som kontaktperson i annonsen.
