Sjuksköterska söks till Strokeenhet och Neurologiavdelning
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Skövde Visa alla sjuksköterskejobb i Skövde
2026-08-03
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eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Skövde
, Tibro
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eller i hela Sverige
Skaraborgs Sjukhus – där engagemang, omtanke och kompetens möts.
Med över 4 000 medarbetare inom ett trettiotal specialistområden arbetar vi tillsammans för att bedriva trauma- och specialistsjukvård i framkant. Vår verksamhet finns i hela Skaraborg – och vi gör skillnad för våra invånare varje dag.
Hos oss möter du kollegor som stöttar varandra i en miljö där det finns utrymme att utvecklas och ta ansvar. Bli en del av vårt team och bidra tillsammans med oss.
Läs mer på http://www.vgregion.se/skas
Bli en del i vårt team
Vår enhet består av en slutenvårdsavdelning strokeenhet och neurologiavdelning. En mindre del är också sjuksköterske- och läkarmottagning samt hemgångsteam, som sjuksköterska här arbetar man mot hela enheten. Vi arbetar i team kring patienten, från det urakuta omhändertagandet när patienten kommer in med ambulansen, utredningar och till den rehabiliterande fasen, uppföljning på mottagning eller kanske i hemmet samt med patienter i livets slutskede. Kombinationen mellan akutsjukvård, utredning, omvårdnad och rehabilitering är något arbetsgruppen gärna lyfter fram som stimulerande och roligt, korta snabba möten blandat med mer långsiktiga relationer. Vi har ett uppskattat och väl inarbetat arbetssätt där vi arbetar nära läkare, sjuksköterska, undersköterska, logoped, tandhygienist, kurator, arbetsterapeut och sjukgymnast.
Handledning av trygga kollegor
Som sjuksköterska på vår enhet arbetar du alltid sida vid sida med en sjuksköterska. Du får en anpassad introduktion under handledning av trygga kollegor. I din roll planerar, utvärderar och följer du upp de omvårdnadsinsatser som görs tillsammans med teamet, patienten och dennes närstående. Arbetet är varierande med snabba svängar från urakut till rehabilitering blandat.
Lärorikt och utvecklande
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Du är en lyhörd, ansvarstagande och flexibel person som är intresserad av och har förmågan att arbeta i team. Ditt arbetssätt präglas av initiativtagande, självständighet, empati och en tydlig kommunikation. I verksamheten pågår studier och utvecklingsarbeten, vi ser gärna att du är intresserad av att aktivt delta i det samt att du vill utvecklas inom vårt specialistområde. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.
Välkommen att söka ett stimulerande och intressant arbete!
Rekryteringsprocessen sker löpande under ansökningstiden.
Observera: För dig som är nyutexaminerad sjuksköterska med mindre än fyra månaders yrkeserfarenhet har vi på Skaraborgs Sjukhus ett Kliniskt basår. Du kan läsa mer om Kliniskt Basår här: Kliniskt basår - Skaraborgs Sjukhus
Om Västra Götalandsregionen
Hos oss blir du en del av en större helhet. Vi är 56 000 medarbetare i över 200 yrken som varje dag gör skillnad i människors liv i hela Västra Götaland.
Du bidrar till en trygg och jämlik vård samt till ett hållbart samhälle där miljö, kultur och goda kommunikationer skapar livskvalitet.
Vi är mitt i en digital utveckling där du får vara med och forma framtidens arbetssätt för att förbättra och förenkla vardagen för invånare och verksamheter.
Som tillsvidareanställd blir du krigsplacerad som en del av vårt gemensamma ansvar för att samhällsviktiga funktioner ska fungera även i kris.
Vill du veta mer om oss? På vår webb kan du läsa mer om våra förmåner och möta medarbetare som varje dag gör skillnad och utvecklas i sina yrken. https://www.vgregion.se/jobba-i-vgr/sa-ar-det-att-jobba-hos-oss/ Publiceringsdatum2026-08-03Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-23 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131), http://www.vgregion.se/sokjobb
HR-Funktionen (visa karta
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541 85 SKÖVDE Arbetsplats
Skaraborgs Sjukhus, Verksamhetsområde 7, Strokeenhet Kontakt
Sektionsledare
Annelie Ringblom 0722040832 Jobbnummer
10020277