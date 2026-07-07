Sjuksköterska sökes v.29-33 i Stockholm 80.000kr lön!
Viraliv AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-07-07
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, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige
Viraliv söker nu akut legitimerad sjuksköterska för uppdrag inom äldreomsorg i Södra Stockholm mellan v.29-33
Hos oss får du inte bara ett uppdrag – du får en partner som satsar på dig.
Du kommer att arbeta inom en verksamhet där du gör verklig skillnad varje dag. Arbetsuppgifterna inkluderar bland annat:
Medicinska bedömningar och omvårdnad
Läkemedelshantering
Dokumentation enligt gällande riktlinjer
Samarbete med övrig vårdpersona
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt
Har ett professionellt och empatiskt bemötande
Trivs med variation och nya arbetsmiljöer
Viraliv är ett etablerat bemanningsföretag inom vård och omsorg med fokus på kvalitet, trygghet och långsiktiga samarbeten.
Vi arbetar nära både vårdpersonal och uppdragsgivare för att säkerställa rätt matchning – och bästa möjliga förutsättningar för varje uppdrag.
ANSÖKAN
Ansökan skickas till jj@viraliv.se Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-09-30
E-post: jj@viraliv.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682), http://viraliv.se
118 01 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Jobbnummer
9994980