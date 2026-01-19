Sjuksköterska sökes till Vuxenpsykiatrimottagningen i Varberg
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Varberg Visa alla sjuksköterskejobb i Varberg
Vill du vara en del av ett engagerat team inom specialistpsykiatrin och göra skillnad för patienter varje dag? Välkommen att söka tjänsten som sjuksköterska i Varbergs psykiatriska öppenvård där du erbjuds en stimulerande arbetsmiljö med goda utvecklingsmöjligheter!Publiceringsdatum2026-01-19Dina arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av psykiatrisk omvårdnad, som t.
ex. samtalsbehandling, läkemedelsuppföljning, läkemedelsadministration och bedömningar. Här ingår även samverkansarbete med bland annat SIP och andra sedvanliga arbetsuppgifter på öppenvårdsmottagning. Du kommer att ingå i en sjuksköterskegrupp med hög kompetens. Här erbjuds du handledning och det finns även möjlighet till internutbildning. Som sjuksköterska inom psykiatriska öppenvården i Varberg kommer du att arbeta i nära samarbete med andra professioner. Vi träffar patienterna via mottagningsbesök, hembesök och i vissa fall digitala besök.
Arbetstider är förlagda till måndag till fredag, kl. 8-16.30.
Om arbetsplatsen
Psykiatrin Halland är Region Hallands förvaltning för all offentlig specialistpsykiatri. Här ingår psykiatri för barn, ungdomar och vuxna, såväl öppen som heldygnsvård.
Öppenvården erbjuder psykiatri nära invånarna och har mottagningar i varje kommun. Vår verksamhetsinriktning Rätt vård i rätt tid! innebär ett ständigt arbete mot ökad kvalitet, kortare ledtider och bättre patientdelaktighet. Förbättringsarbete sker löpande och involverar all personal.
Vuxenpsykiatrimottagningen i Varberg har som uppdrag att utreda och behandla specialistpsykiatriska patienter. På mottagningen arbetar personalen i tvärprofessionella team, mottagningen präglas av en positiv anda och det bedrivs kontinuerligt förbättringsarbete.
Mottagningen i Varberg har två allmänpsykiatriska team, ett DBT-team och ett psykosteam. Vuxenpsykiatrimottagningen (VPM) i Varberg är en specialistpsykiatrisk mottagning med cirka 40 medarbetare som arbetar i tvärprofessionella team, i samarbete med såväl heldygnsvård som närsjukvård. I teamen ingår läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, skötare, dietist, rehabkoordinator och arbetsterapeut. Målgruppen är personer över 18 år med svåra depressions- och ångesttillstånd, bipolärt tillstånd, personlighetsstörning, autismspektrumtillstånd, ADHD, psykotiska tillstånd och suicidalitet.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning i psykiatri är meriterande, likväl erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom psykiatrisk vård.
Du bidrar till ett gott samarbete på arbetsplatsen genom ett starkt engagemang, god kommunikation, positiv inställning samt att du delar med dig av din kunskap. Arbetets utformning kräver en flexibel och professionell medarbetare som är trygg i sin yrkeskompetens och van vid att arbeta självständigt. Du motiveras av att förbättra verksamheten med patientens bästa som utgångspunkt. Du har en god samarbets- och initiativförmåga och strävar hela tiden efter personlig och yrkesmässig utveckling. Du behöver även ha en god förmåga att prioritera och strukturera ditt arbete. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete. Läs gärna mer om hur det är att jobba som sjuksköterska inom Region Halland och vilka förmåner vi erbjuder https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-yrken/sjukskoterska?mtm_campaign=RH_yrkessida_ssk_jobbannonserÖvrig informationhttps://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-08 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/57". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Psykiatrin Halland Kontakt
Andreas Snygg, avdelningschef 070-3152891 Jobbnummer
9691356