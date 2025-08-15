Sjuksköterska sökes till Vuxenpsykiatrimottagningen Falkenberg
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Falkenberg Visa alla sjuksköterskejobb i Falkenberg
2025-08-15
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Falkenberg
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Kungsbacka
eller i hela Sverige
Vi söker nu en sjuksköterska/psykiatrisjuksköterska till ett vikariat hos oss på Vuxenpsykiatrimottagningen i Falkenberg.
Hos oss möter du en lagom stor mottagning där vi tillsammans arbetar nära för att ge våra patienter den vård och det stöd de behöver i en svår tid.Publiceringsdatum2025-08-15Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss arbetar du nära kollegor i tvärprofessionella team, där olika kompetenser samverkar för att möta patienternas behov. Dina arbetsuppgifter omfattar samtalsbehandling, telefonrådgivning, läkemedelshantering och bedömningar. Arbetet sker främst på mottagningen, men hembesök kan förekomma. Du blir en del av en kompetent sjuksköterskegrupp och erbjuds regelbunden handledning.
Du arbetar dagtid, måndag till fredag, och har alltid stöd av ett team med bred kompetens inom psykiatrisk specialistvård.
Om arbetsplatsen
Vuxenpsykiatrimottagningen (VPM) i Falkenberg är en specialistpsykiatrisk mottagning med cirka 30 medarbetare. Mottagningen är unik i Halland genom att erbjuda rTMS som är en antidepressiv behandlingsform. Här arbetar vi i tvärprofessionella team där olika yrkesgrupper, läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, arbetsterapeut och medicinska sekreterare, samverkar för att ge patienterna kvalificerad psykiatrisk vård. Vi har ett nära samarbete med både heldygnsvård och närsjukvård.
Målgruppen är personer över 18 år med svåra depressions- och ångesttillstånd, bipolärt tillstånd, personlighetsstörning, autismspektrumtillstånd, ADHD, psykotiska tillstånd och suicidalitet.
Vår mottagning ligger på bekvämt avstånd från tågstationen, vilket gör det enkelt för dig som pendlar.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Om du har en specialistutbildning inom psykiatri anses det meriterande, likaså är erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom psykiatrisk vård.
Som person bidrar du till ett gott samarbete genom ett starkt engagemang och god
kommunikation. Du har en positiv inställning och du tycker om att dela med dig av din kunskap. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Läs mer om vad uppdraget som inom Region Halland innebär.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi arbetar med löpande urval vilket innebär att du kan kallas till intervju innan ansökningstiden har gått ut.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka förmåner vi kan erbjuda dig som anställd https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/karriar-och-utvecklingsmojligheter/sjukskoterska-i-region-hallandÖvrig informationhttps://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/vara-verksamheter/psykiatrin
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/752". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Psykiatrin Halland Kontakt
Sabina Altnäs, avdelningschef 0346-56087 Jobbnummer
9461007