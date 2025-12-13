Sjuksköterska sökes till Viljan Säviq Kvinnobehandling
Viljan Individ och Familj AB / Sjuksköterskejobb / Söderhamn
2025-12-13
Om Viljan Säviq Kvinnobehandling
Viljan Säviq Kvinnobehandling är ett Hem för vård och boende (HVB) som erbjuder kvalificerad behandling för kvinnor från 23 till 75 år med problematik avseende missbruk/beroende, kriminalitet och samsjuklighet. Med 24 platser arbetar vi med Kognitiv Beteendeterapi (KBT) som bas för våra behandlingsinsatser. Behandlingshemmet ligger i utkanten av Söderhamn, hit får även klienternas husdjur följa med!
Om rollen som sjuksköterska
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, har yrkeserfarenhet och ett intresse för behandlingsarbete och kvinnospecifika problem.
Du trivs med att handleda och delegera medarbetare i hälso- och sjukvårdsuppgifter och motiveras av att tillsammans med Behandlingsteamet skapa en högkvalitativ vård och behandling för dem som vistas hos oss. Behandlingsteamet består av Sjuksköterska, läkare, psykolog, terapeuter, behandlingsassistenter, socialpedagoger, samordnare, föreståndare, verksamhetschef och biträdande verksamhetschef.
Som sjuksköterska i verksamheten får du ett omväxlande arbete med varierande arbetsuppgifter där du arbetar individbaserat utifrån varierande sjukdomstillstånd, psykisk ohälsa och diagnosproblematik. I ditt arbete arbetar du för att öka livskvaliteten för våra klienter på daglig basis men där du också gör bedömningar och fattar beslut om åtgärder i akuta situationer. Din roll är betydelsefull och din kompetens värdesätts högt.
I verksamheten finns enbart en sjuksköterska, vilket kräver att du är trygg i din roll genom tidigare arbetslivserfarenheter för att kunna arbeta självständigt. Verksamheten har ett samarbete med närliggande behandlingshem där sjuksköterskorna har kontinuerlig kontakt, täcker för varandra vid ledigheter/frånvaro och ges möjlighet till kollegialt stöd i sin yrkesutövning.
Du är relationsskapande och har god förmåga att etablera kontakt med människor i en utsatt situation. Du är lugn, stabil och kan hålla ett realistiskt perspektiv på situationer som uppkommer i det dagliga arbetet. Du är ansvarstagande, har en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört sätt. Du trivs av att arbeta självständigt, är en ödmjuk och ansvarsfull person med förmåga att se individens behov.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Krav:
Legitimerad sjuksköterska
Meriterande:
Erfarenhet Beroendevård, Psykiatri, HVB
Roll: Sjuksköterska
Anställningsform: Tillsvidare
Tjänstgöringsgrad: Deltid/Heltid
Arbetstid: Måndag-Fredag. 40h/vecka. Ej röda dagar.
Tillträde: Omgående
Kollektivavtal: Finns
Vad kan vi erbjuda dig?Viljan är en del av Attendo, en trygg arbetsgivare. Vi erbjuder dig som medarbetare utbildningsmöjligheter, kollektivavtal, friskvård samt flera andra förmåner och och personalrabatter via vår förmånsportal AttendoPlus, i samarbete med Benifex.
Om rekryteringsprocessenFöre eventuell anställning ska utdrag ur belastningsregistret tillsammans med giltig fotolegitimation visas upp. Utbildningsbevis (legitimation sjuksköterska) krävs. Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd. Sista ansökningsdag 2026-01-31 men urval och intervjuer sker löpande, så vänta inte med din ansökan.
Om AttendoViljan är en del av Attendo, som är ett av Nordens största omsorgsföretag och startades 1985. Vi är verksamma inom IOF. Våra värderingar omtanke, engagemang och kompetens vägleder oss dagligen i vårt arbete för att alla ska uppleva trivsel, delaktighet, gemenskap och arbetsglädje. Om du vill vara med och hjälpa människor att ta nästa positiva steg i livet så är Viljan arbetsplatsen för dig.
Välkommen med din ansökan!Tillsammans för en bättre morgondag!
Vid frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta: Therese Furubom, Verksamhetschef, therese.furubom@viljan.se
0270-70774
