Sjuksköterska sökes till vårt hemsjukvårdsteam på landsbygden
2026-01-19
, Tomelilla
, Skurup
, Sjöbo
, Simrishamn
Ystad är den lilla staden med de stora möjligheterna. Här finns unika naturupplevelser, en levande historia, ett dynamiskt kulturliv och mångfald av fritidsaktiviteter. Vi har också ett rikt näringsliv som verkar både lokalt och globalt.
I Ystads kommun är vi cirka 2900 engagerade medarbetare som bidrar och gör skillnad. Tillsammans skapar vi en bättre vardag för våra invånare, företag, organisationer och besökare, nu och i framtiden.
För oss är ledarskapet viktigt, därför utbildas alla chefer i utvecklande ledarskap. Vi erbjuder dig en trygg anställning där du gör en meningsfull insats i samhället. Här hittar du även många karriärmöjligheter i en organisation som ständigt utvecklas.
Vi står stadigt på vår värdegrund som är - Bättre Tillsammans, som kännetecknas av mod, tillit, delaktighet och professionalitet.
Inom social omsorgsförvaltningen arbetar cirka 1200 engagerade medarbetare som bidrar till att ge stöd och omsorg till de som behöver i vår kommun. Arbetet sker inom äldreomsorg, hemtjänst, funktionsnedsättning och socialpsykiatri, individ- och familjeomsorg.
Hälsa- och sjukvårdsenheten består av sjuksköterskor, arbetsterapeuter, fysioterapeuter, rehabiliteringsassistenter och HSL-USK. Vi arbetar med patienter från 18 år och uppåt som har behov av hälso- och sjukvård på primärvårdsnivå i hemmet, både inom särskilt och ordinärt boende.Publiceringsdatum2026-01-19Arbetsuppgifter
Vill du arbeta nära patienten, ha tid för det personliga mötet och samtidigt ta del av landsbygdens lugn?
Som Sjuksköterska inom Ystads kommuns hemsjukvård, med placering i Löderup, har du ett övergripande ansvar för patienternas omvårdnad. I ditt dagliga arbete genomför du medicinska bedömningar och ansvarar för att planera, utföra, följa upp och utvärdera individuellt anpassade omvårdnadsinsatser. Du ordinerar åtgärder utifrån patientens behov och säkerställer att vården håller hög kvalitet.
I rollen ingår att delegera arbetsuppgifter till omvårdnadspersonal samt att fungera som en samordnande länk mellan olika professioner, vårdnivåer och anhöriga.
Du har en nyckelroll i planeringen av hälso- och sjukvårdsinsatser för personer som är i behov av vård i hemmet. Arbetet kräver både långsiktig planering och förmåga att snabbt anpassa insatser vid förändringar i patientens hälsotillstånd. En viktig del av uppdraget är att skapa och upprätthålla en trygg och förtroendefull relation med anhöriga, något du ser som en självklar och betydelsefull del av arbetet.
Utöver dina ordinarie arbetsuppgifter fungerar du även som handledare för Sjuksköterskestudenter. Du bidrar aktivt till deras utveckling genom stöd, vägledning och möjligheter att stärka sin kliniska kompetens i det dagliga arbetet.
Arbetstiden är främst förlagd till vardagar, med tjänstgöring var femte helg. Under helgpassen arbetar du över hela kommunen, vilket innebär att du möter patienter inom både särskilt och ordinärt boende, LSS-verksamheter och socialpsykiatrin. Detta ger dig en bred variation i arbetsuppgifterna och möjlighet att utveckla en mångsidig kompetens inom kommunal hälso- och sjukvård.Kvalifikationer
För att trivas och lyckas i rollen som Sjuksköterska hos oss behöver du vara noggrann, flexibel och ha förmågan att snabbt anpassa dig efter förändrade situationer. Du arbetar utifrån en helhetssyn där patientens individuella behov alltid står i centrum.
Vi söker dig som är legitimerad Sjuksköterska med grundutbildning och erfarenhet av yrket. Erfarenhet av arbete inom hemsjukvård ses som meriterande och värdefullt.
För tjänsten krävs B-körkort samt goda kunskaper i svenska språket, både i tal och skrift. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, då rollen innebär nära kontakt med patienter, anhöriga och kollegor.
För att underlätta rekryteringsprocessen ber vi dig bifoga din legitimation från Socialstyrelsen i samband med ansökan.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt!
