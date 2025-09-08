Sjuksköterska sökes till vår nya mottagning - Perioperativt centrum, POC
2025-09-08
Funderar du på att prova något nytt? Vår mottagning har bytt namn, vuxit och flyttat in i helt nya, rymliga och moderna lokaler! Tidigare känd som Inskrivningsmottagningen är vi nu Perioperativt centrum, POC - en mottagning där utveckling, teamkänsla och framtidstro går hand i hand.
Nu söker vi en engagerad sjuksköterska som vill vara med och bygga framtidens mottagning tillsammans med oss.
Om Perioperativt centrum
POC är en del av Verksamhetsområdet Kirurgi och Urologi. Här tar vi hand om patienter som ska genomgå planerade operationer inom kirurgi, urologi och ortopedi. Ditt första möte med patienten inför operation blir tonsättande för resten av upplevelsen under kommande vårdtid. Tiden för mötet med patienten är ibland kort och bygger på att vi är väl förberedda, levererar tydlig information och får patienten att känna sig i trygga händer. Mottagningen bemannas av sjuksköterskor och undersköterskor med lång erfarenhet, främst inom kirurgi och urologi.
Nu vill vi gärna bredda vårt team med dig som har ortopedisk erfarenhet för att möta det växande behovet inom området. Hos oss får du samtidigt en unik chans att utvecklas och fördjupa dig inom kirurgi och urologi. Perfekt för dig som varit nyfiken på att bredda dina kunskaper och prova nya områden. Publiceringsdatum2025-09-08Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss ansvarar du för den pre- och postoperativa omvårdnaden. Du arbetar nära dina kollegor i teamet för att skapa en så trygg och säker vårdupplevelse som möjligt. Här möter du både slutenvårdspatienter och dagkirurgiska patienter och följer dem från första klivet in på mottagningen till hemgång.
Du kommer ha ett nära samarbete med operation, anestesin, röntgen och slutenvårdavdelningarna- en bred och varierad roll som ger en unik inblick i hela vårdkedjan.
I dina arbetsuppgifter ingår bland annat inskrivning av patienten, provtagningar, kontroller, läkemedelshantering, smärtlindring, sårvård med mera. Vi lägger stor vikt vid att patienten känner sig trygg, delaktig och omhändertagen. Tillsammans i teamet utvecklar vi arbetssätt som gör patientens resa från inskrivning till hemgång både tryggare och mer effektiv
Kvalifikationer
Vi söker dig som är:
Legitimerad sjuksköterska med minst 3 års erfarenhet av pre- och postoperativ vård inom ortopedi
Erfarenhet inom kirurgi och urologi är meriterande
Intresserad av flödesoptimering, förbättringsarbete och utveckling
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skriftDina personliga egenskaper
Vi tror att du uppskattar en verksamhet där rutiner, struktur och lagarbete är viktiga delar. Samtidigt gillar du flexibilitet och att bidra till utveckling. Du är serviceinriktad, positiv och har lätt för att skapa goda relationer med patienter, anhöriga och kollegor.
Hos oss värdesätts personlig lämplighet högt. Vi tror att du trivs bäst om du gillar samarbete, humor och öppenhet - för det är precis så vår grupp fungerar.
Vi erbjuder dig
Tillsvidareanställning, 40h/v, måndag-fredag
Start enligt överenskommelse
Individanpassad introduktion
Personalförmåner som friskvårdsbidrag på 5000 kr, sjukvårdsförsäkring och tillgång till träningsmöjligheter på sjukhusområdetSå ansöker du
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
Vid rekrytering av medarbetare till verksamhet som kan komma att hantera barn och/eller ungdomar upp till 18 år tar vi utdrag ur belastnings- och misstankeregistret inför eventuell anställning.
Om Danderyds sjukhus
Danderyds sjukhus är ett av Sveriges största akutsjukhus med natur, vatten och t-bana runt knuten. Hos oss arbetar omkring 4500 medarbetare och vi tar emot 2000 studenter varje år. Här möts akutsjukvårdens puls med högkvalitativ vård och det nära omhändertagandet. Vi hjälper varandra och ger dig möjligheten att växa och utvecklas från student till erfaren medarbetare. Du som värnar patienten och du som vill driva patientnära forskning kommer trivas här. Danderyds sjukhus har en egen institution vid Karolinska Institutet vilket innebär ett omfattande uppdrag inom klinisk forskning och grundutbildning. Detta uppdrag är starkt integrerat med den kliniska verksamheten och sjukhusets utveckling. Vi vill vara en arbetsplats att längta till.
Från och med den 1 januari 2025 är Danderyds sjukhus en förvaltning inom Akutsjukhusnämnden i Region Stockholm.https://www.ds.se/om-oss/om-ds/
Om verksamheten
Verksamhetsområdet Kirurgi och urologi bedriver både akut och elektiv kirurgi och urologi samt operationsverksamhet i öppen- och slutenvård dygnet runt. Vi behandlar och vårdar patienter från i huvudsak Stockholms län, men även utomläns och utlandspatienter med kirurgiska eller urologiska sjukdomar. Patienterna tas om hand på flera olika specialistmottagningar, två operationsavdelningar samt fyra vårdavdelningar med olika profilområden; kolorektalkirurgi, kirurgi i övre mag-tarmkanal, överviktskirurgi och levertumörer samt urologi. Här jobbar cirka 460 medarbetare.
