Sjuksköterska sökes till vår dialysklinik i Solna
2026-01-22
Är du vår nya sjuksköterska som vi söker efter?
VAD VI GÖR:
På vår klinik i Solna erbjuder vi hemodialys och bästa möjliga vård baserat på patienternas individuella medicinska behov och med stort fokus på att våra patienter skall känna sig delaktiga och involverade i sin behandling. Vi utför dialysbehandlingar på uppdrag av och i nära samarbete med våra beställare.
VI ERBJUDER:
Spännande och mycket utvecklande tjänster till dig som vill göra skillnad i våra patienters liv. Du kommer att bli en viktig del av ett mycket professionellt och engagerat team bestående av läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och biträde. Teamandan är stark och det är laget före jaget som genomsyrar arbetsklimatet på vår klinik. Solna ligger i nära anslutning till Sundbybergs pendelstatation och Solna Strand med bra träningsmöjligheter i huset.
Kliniken har öppet 6 dagar i veckan, behandlar ca 45 patienter och är utrustade med Baxters maskin Artis. Inom kort byter vi maskiner till Surdial X.
VARFÖR JOBBA HOS OSS?
Heltidsarbete utgör 37 timmar/vecka
Möjlighet till en årlig bonus
Fri tillgång till vårt gym med pool
Tjänstepension
Arbetstider 7-15, 11.30-19
Lördagar är kliniken öppen till 15 och kliniken är stängd på söndagar
Friskvårdspeng
Kontinuerlig utbildning i dAcademy
Kollektivavtalsanslutna
Fredagsfrukost
Årlig kick off
Internationella karriärmöjligheter
Värderingsstyrd företagskultur - TRUE CARE
VI SÖKER:
Dig leg. sjuksköterska som vill jobba hos oss i Solna. Det är mycket meriterande om du har tidigare erfarenhet från att arbeta på en dialysavdelning, men du kan även ha lång erfarenhet av exempelvis akutsjukvård eller intensivvård och ha ett intresse för att utveckla dig inom dialys. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet samt förmågan att samarbeta i team.
Tillträde för tjänsten enligt överenskommelse.
Alla nyanställda erhåller en personligt anpassad introduktion där vi arbetar utefter Diaverums rutiner och processer tillsammans med din mentor. Om du inte har erfarenhet av dialys erbjuds ca 8 veckors introduktion. Alla nyanställda har även tillgång till vår interna utbildningsportal d.Academy som är nätbaserad. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-21
Detta är ett heltidsjobb.
Hemvärnsgatan 9
171 54 SOLNA GATE
Diaverum Solna Gate
HR chef
Petra Mälarholm petra.malarholm@diaverum.com
