Sjuksköterska sökes till väletablerad estetisk klinik
One Clinic Stockholm AB / Sjuksköterskejobb / Solna Visa alla sjuksköterskejobb i Solna
2025-12-14
, Sundbyberg
, Stockholm
, Danderyd
, Lidingö
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos One Clinic Stockholm AB i Solna
Vill du arbeta inom den estetiska branschen och utvecklas i en modern och växande klinik? Vi söker nu en engagerad sjuksköterska till vårt team!
Hos oss får du möjligheten att arbeta med fillers, botox, olika skinboosters, prp, tandblekning, laserbehandlingar och andra estetiska behandlingar.
Vi erbjuder
Ingen tidigare erfarenhet krävs - all utbildning och handledning sker hos oss.
Möjlighet att utvecklas inom ett spännande område.
Stöttande och kunnigt team.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska.
Har stort intresse för estetiska behandlingar.
Har god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande.
Arbetet sker i våra kliniker i Stockholm.
Tjänsten är på heltid.
Skicka din ansökan och CV och personligt brev till oss redan idag! Vi ser fram emot att höra från dig och berätta mer om hur du kan bli en del av vårt team. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-01-31
Ansökan sker endast via mail.
E-post: info@oneclinic.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare One Clinic Stockholm AB
(org.nr 556998-5244) Kontakt
Sheilan Sherzad info@oneclinic.se Jobbnummer
9643198