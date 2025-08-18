Sjuksköterska sökes till Urologimottagningen Kungsbacka
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Kungsbacka Visa alla sjuksköterskejobb i Kungsbacka
2025-08-18
, Mölndal
, Göteborg
, Härryda
, Partille
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Halland i Kungsbacka
, Göteborg
, Varberg
, Falkenberg
, Halmstad
eller i hela Sverige
Vill du arbeta tillsammans med oss i ett av Sveriges ledande team inom specialiserad urologisjukvård? Nu söker vi en sjuksköterska som vill bli del av vårt team! Vi söker dig som vill ha ett utvecklande arbete där du arbetar i nära samarbete med olika professioner.Publiceringsdatum2025-08-18Dina arbetsuppgifter
Du ingår i teamet på Urologimottagningen i Kungsbacka tillsammans med sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Viss placering kan också komma att ske på någon av övriga orter inom Urologikliniken.
I ditt arbete ingår bland annat att vara kontaktsjuksköterska för patienter med urologisk cancer, bistå vid mottagning, egen sjuksköterskemottagning samt telefonrådgivning för patienter och andra sjukvårdsenheter.
Om arbetsplatsen
Urologimottagningarna i Kungsbacka, Varberg och Halmstad tillhandahåller urologisk öppenvård till invånare i Halland. Vi har mottagningsverksamhet med nybesök och återbesök där vi gör utredningar och behandlingar av sjukdomar i njurar, urinledare, urinblåsa, prostata och mannens könsorgan. Vi behandlar också inkontinens och stensjukdomar. Urologimottagningarna är en del av Urologikliniken i Halland och vi samarbetar regelbundet mellan mottagningsverksamheterna.
Vår arbetsplats kännetecknas av god laganda, humor och hög ambitionsnivå där varje medarbetare är lika viktig.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med intresse för urologi. Har du tidigare erfarenhet inom urologi och/eller mottagningsarbete är det meriterande.
Du som söker tjänsten är engagerad, tar initiativ och har mod att pröva nytt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Har du frågor om tjänsten eller om vår arbetsplats? Tveka inte på att höra av dig till oss!
Intervjuer kommer att ske 24/9 i Kungsbacka.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vilka https://www.regionhalland.se/jobb-och-karriar/formaner/
vi kan erbjuda dig som anställd.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-10 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/632". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115) Arbetsplats
Hallands Sjukhus Kontakt
Annika Körlin, Avdelningschef 0708-808891 Jobbnummer
9461757