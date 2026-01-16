Sjuksköterska sökes till Uppföljningsmottagningen på Onkologen
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Uppföljningsmottagningen för vuxna efter barncancer är en regionövergripande enhet med placering på enhet Cancerrehabilitering, verksamhet onkologi Sahlgrenska.
Mottagningen arbetar med långtidsuppföljning av sena komplikationer hos vuxna patienter som behandlats för cancer före 18 års ålder. I teamet ingår sjuksköterska, läkare och kurator som samverkar med andra yrkesprofessioner vid behov. Besöken med patienterna är teambaserade, vilket innebär att vi möter patienter tillsammans, sjuksköterska, läkare och kurator.
Cancerrehabiliteringen inom verksamhet onkologi är en central del av omhändertagandet under hela den tid patienterna har kontakt med oss. Målsättningen är att ha en hög tillgänglighet och god kvalitet vad gäller samtalsstöd, omhändertagande av smärta, nutritionsbesvär samt akuta och långvariga biverkningar av behandling
Vi har ett stort forsknings- och utbildningsuppdrag med inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Publiceringsdatum2026-01-16Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska i teamet på Uppföljningsmottagningen är du en aktiv part vid alla besök. Du planerar mottagningen genom att kalla patienter till besöken och följer även upp patienten via telefon. Du gör en del förberedande arbete inför besöken. Du finns tillgänglig för patienterna att kontakta dig mellan besöken för telefonrådgivning och/eller via 1177.se.
Du är med i nationella nätverk med landets övriga uppföljningsmottagningar och barncancercentrum för att bidra i erfarenhetsutbyte och kvalitetsutveckling.
Tjänsten avser ett vikariat till angivet slutdatum, med möjlighet till förlängning.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och gärna med yrkeserfarenhet av cancervård.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du är noggrann, trygg i dig själv och tar egna initiativ. Du är intresserad av forskning och utveckling. För oss är det viktigt att du drivs av att vara med och utveckla vården i team med patienten i centrum. Din förmåga till självständigt arbete, flexibilitet och samarbetsförmåga är viktiga egenskaper som gör att du kommer att passa bra in hos oss.
Intervjuer sker löpande under ansökningstiden.
Välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
