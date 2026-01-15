Sjuksköterska sökes till spännande uppdrag på olika avdelningar!
2026-01-15
, Krokom
, Åre
, Ragunda
, Ånge
, Strömsund
, Sollefteå
, Sundsvall
, Umeå
VårdIX växer och behöver dig som är legitimerad sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet. Vi erbjuder varierande uppdrag på olika avdelningar inom sjukhuset, såsom medicin, kirurgi, akutmottagning och intensivvård.Publiceringsdatum2026-01-15Arbetsuppgifter
Patientvård och omvårdnad
Läkemedelshantering och medicinska bedömningar
Dokumentation och kvalitetssäkring
Samordning med vårdteamet
Handledning av studenter och ny personal
Vi söker dig som:
Är legitimerad sjuksköterska med minst 2 års erfarenhet
Behärskar svenska väl i tal och skrift
Är flexibel, ansvarstagande och trygg i din yrkesroll
Har god samarbetsförmåga och kan arbeta självständigt
Erfarenhet från olika sjukhusavdelningar är meriterande
Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig lön med OB-tillägg enligt kollektivavtal
Flexibla uppdrag där du kan rotera mellan olika avdelningar
Möjlighet till kompetensutveckling och specialisering
Pension, försäkring och friskvårdsbidrag
Personlig kontaktperson och tydliga villkor
Ansök via VårdIX hemsida eller kontakta Sam på 070 999 14 41 för mer information.
Bli en del av VårdIX-teamet och gör skillnad i sjukvården! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare VårdIX AB
(org.nr 559452-9355) Kontakt
Sam Souid sam@cleverex.se Jobbnummer
9687112