Sjuksköterska sökes till sommarvikariat på Jourenheten
Prima Barn- Och Vuxenpsykiatri Stockholm AB / Sjuksköterskejobb / Danderyd Visa alla sjuksköterskejobb i Danderyd
2026-02-28
, Solna
, Sundbyberg
, Lidingö
, Sollentuna
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Prima Barn- Och Vuxenpsykiatri Stockholm AB i Danderyd
, Sundbyberg
, Lidingö
, Stockholm
, Täby
eller i hela Sverige
På PRIMA Psykiatri Jourenheten erbjuder vi dig en dynamisk roll där du blir en del av ett engagerat och prestigelöst team. Vi tar emot patienter över 18 år och erbjuder psykiatrisk vård, akut och subakut. Vi söker nu en sommarvikarierande sjuksköterska. Jourenheten ligger på Danderyds sjukhus och vårt upptagningsområde ligger i nordost; Danderyd, Täby, Åkersberga, Lidingö och Vallentuna.
I din roll kommer du bland annat att:
• Triagera samtal för att snabbt bedöma patienters behov.
• Utföra bedömningar vid mottagningsbesök, teambesök, hembesök och inkommande remisser.
• Hantera läkemedel - sedvanlig läkemedelsdelning som förekommer på en psykiatrisk mottagning.
• Bidra till en god stämning och arbetsmiljö på mottagningen. Publiceringsdatum2026-02-28Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med körkort (krav). Goda kunskaper i det svenska språket samt kunskap i journalsystemet Take Care. Vi ser att du har tidigare erfarenhet från psykiatri och uppsökande vård är starkt meriterande. Dina personliga egenskaper
Vi önskar att du som söker är motiverad och har lätt att motivera andra, att du vill göra ditt bästa och bidra med goda idéer för att utveckla verksamheten. Du är prestigelös, flexibel, har en god samarbetsförmåga och vill som oss, ha en fin stämning och roligt på arbetet för att kunna ge ditt bästa i kontakten med patienterna.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställning:
Vi söker en sommarvikarie som ska kunna arbeta större delen av sommaren, från mitten av juni till slutet av augusti.
Arbetstid på Jourenheten är 8-17, 40 timmars arbetsvecka.
PRIMA har kollektivavtal.
Vid frågor kontakta enhetschef Ellinor Pantefors, ellinor.pantefors@prima.se
. Urval sker löpande så varmt välkommen med din ansökan redan idag!
PRIMA Barn- och vuxenpsykiatri AB är en privat vårdgivare inom psykiatrisk specialistvård. PRIMA bedriver vård med hög kvalitet där behandling vilar på en vetenskaplig grund med patienten i fokus. Psykisk hälsa ska vara lika självklar som fysisk hälsa. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-20 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Prima Barn- och Vuxenpsykiatri Stockholm AB
(org.nr 556740-8918)
182 87 STOCKHOLM Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Prima Barn- Och Vuxenpsykiatri Kontakt
Enhetschef
Ellinor Pantefors ellinor.pantefors@prima.se 0766647556 Jobbnummer
9769456