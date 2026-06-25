Sjuksköterska sökes till sommaruppdrag i vacker skånsk kuststad (v. 28-33)
Valora bemanning AB / Sjuksköterskejobb / Ängelholm Visa alla sjuksköterskejobb i Ängelholm
2026-06-25
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Omfattning: Heltid / Deltid
Varaktighet: Tidsbegränsat uppdrag, veckorna 28 till 33
Yrkesroll: Legitimerad Sjuksköterska
Om uppdraget
Söker du ett meningsfullt och utvecklande sommarjobb? Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska för ett sommarvikariat under veckorna 28–33 till en av Skånes trevligaste sommarorter.
Uppdraget är varierat och är förlagt inom ordinärt boende (hemsjukvård) samt på ett trivsamt särskilt boende i området. Här får du chansen att arbeta självständigt men med stöd av ett engagerat team av kollegor och undersköterskor, där fokus alltid ligger på att ge patienterna en trygg och kvalitativ vård.Publiceringsdatum2026-06-25Arbetsuppgifter
Planera, utföra och utvärdera specifika omvårdnads- och medicinska insatser.
Läkemedelshantering och sedvanliga sjuksköterskeuppgifter inom kommunal hälso- och sjukvård.
Samverka med patienter, närstående och övriga yrkeskategorier i teamet.
Dokumentation enligt gällande lagstiftning.
Vem är du?
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med ett genuint intresse för äldreomsorg och hemsjukvård. Som person är du trygg i din yrkesroll, har god samarbetsförmåga och kan strukturera ditt arbete självständigt.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska (svensk legitimation).
Erfarenhet av kommunal hälso- och sjukvård eller hemsjukvård är meriterande.
Goda kunskaper i svenska, både i tal och skrift, för en säker dokumentation och kommunikation.
B-körkort är ett krav för arbete inom hemsjukvården.
Vi erbjuder
Ett sammanhängande och stabilt sommaruppdrag under semesterperioden (v. 28–33).
Konkurrenskraftig lön baserad på din erfarenhet och kompetens.
En härlig och utvecklande arbetsmiljö under sommarveckorna.Så ansöker du
Låter detta som rätt sommarutmaning för dig? Urval och intervjuer sker löpande, så skicka in din ansökan med CV och legitimeringsbevis redan idag!
Tel : 0739187297
Mail: Paolos@valorabemanning.se
Välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: Paolos@valorabemanning.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Uppdrag". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Valora bemanning AB
(org.nr 559421-8157) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Valora Bemanning Jobbnummer
9978739