Sjuksköterska sökes till Sommaruppdrag i Motala/Mjölby

VårdIX AB / Sjuksköterskejobb / Motala
2026-03-15


Visa alla sjuksköterskejobb i Motala, Vadstena, Mjölby, Karlsborg, Linköping eller i hela Sverige
Visa alla jobb hos VårdIX AB i Motala, Linköping, Kumla, Norrköping, Hallsberg eller i hela Sverige

VårdIX-Bemanning söker en Spec. sjuksköterska inom psykiatri för ett sommaruppdrag inom psykiatrisk slutenvård vid avdelning 8, Psykiatriska kliniken i Motala/Mjölby.

Uppdragsinformation:
Period: 1 juni - 6 september 2026
Omfattning: Heltid (100%)
Plats: Motala
Språkkrav: Flytande svenska i tal och skrift

Dina arbetsuppgifter
Omvårdnad och medicinska bedömningar inom psykiatrisk slutenvård
Vårdplanering och riskbedömningar
Läkemedelshantering och dokumentation
Teamarbete med övrig vårdpersonal

Kvalifikationer
Spec. sjuksköterska inom psykiatri
Erfarenhet av psykiatrisk vård meriterande
God samarbetsförmåga och strukturerat arbetssätt

Vi erbjuder:
Konkurrenskraftig ersättning
OB-tillägg och ersättning för extra pass
Rese- och boendestöd vid behov
Tjänstepension och försäkring
Personlig kontaktperson

Så ansöker du
Skicka CV, legitimationskopia, tillgänglighet och referenser till:
E-postadress: info@vardix.se
Telefon: 030 444 999
Hemsida: www.vardix.se

Sista dag att ansöka är 2026-03-25
Sista dag att ansöka är 2026-03-25

Omfattning
Arbetsgivare
VårdIX AB (org.nr 559452-9355)

Arbetsplats
Motala

Kontakt
Sam Souid
sam@cleverex.se

Jobbnummer
9798100


 

Prenumerera på jobb från VårdIX AB

Fyll i din e-postadress för att få e-postnotifiering när det dyker upp fler lediga jobb hos VårdIX AB: