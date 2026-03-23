Sjuksköterska sökes till sommaruppdrag
Vill du arbeta nära patienten och göra verklig skillnad i människors liv?
Viraliv söker nu legitimerade sjuksköterskor för uppdrag inom ASIH (Avancerad sjukvård i hemmet) i Stockholm.
Detta är ett uppdrag för dig som vill arbeta självständigt, varierat och med hög medicinsk kvalitet - direkt i patientens hemmiljö.
Som sjuksköterska inom ASIH arbetar du med avancerad vård i hemmet och ansvarar för patientens omvårdnad och medicinska insatser.
Arbetsuppgifter inkluderar bland annat:
Avancerad omvårdnad i hemmet
Läkemedelshantering och infusioner
Smärtbehandling och palliativ vård
Samarbete med läkare och övrigt vårdteam
Dokumentation enligt gällande rutiner
Du arbetar självständigt men alltid med stöd av ett erfaret team.
Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska
Har erfarenhet av ASIH, hemsjukvård eller liknande (meriterande)
Är trygg i din yrkesroll och kan arbeta självständigt
Har ett professionellt och empatiskt bemötande
Har B-körkort (ofta krav inom ASIH)
Urval sker löpande - säkra ditt uppdrag redan idag.
Skicka din ansökan till oss info@viraliv.se
Eller kontakta oss direkt för mer information
Om Viraliv
Viraliv är ett etablerat bemanningsföretag inom vård och omsorg som samarbetar med kommuner, regioner och privata vårdgivare i hela Sverige.
Vi fokuserar på kvalitet, trygghet och rätt matchning - och ser till att våra konsulter alltid får de bästa uppdragen.
Med Viraliv får du en arbetsgivare som bryr sig - på riktigt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
E-post: Info@viraliv.se Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Viraliv AB
(org.nr 559371-5682), http://viraliv.se
145 50 NORSBORG Jobbnummer
9815045