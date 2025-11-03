Sjuksköterska sökes till särskilda boenden i centrala Varberg
2025-11-03
Vi är Varbergs kommun, arbetsgivaren som ser möjligheterna i dig. Här får du göra skillnad, både för andra och för dig själv. Vi drivs av idén om att förenkla människors vardag och förverkliga deras drömmar. Det gör vi med hjälp av kunskap, nytänkande mod och framåtanda. Välkommen att bidra i arbetet mot vår vision - att bli västkustens kreativa mittpunkt.
Som sjuksköterska i Varbergs kommuns hälso- och sjukvårdsavdelning blir du en del av en engagerad och stabil organisation med drygt 90 tillsvidareanställda sjuksköterskor och ett 20-tal timvikarier. Du arbetar i sjukskötersketeamet med ansvar för patienterna på särskilda boenden i centrala Varberg.
Hälso- och sjukvårdsavdelningen är i en spännande utvecklingsfas med stark framåtanda, ambition och vilja att utvecklas. Hos oss kan du växa både som person och i din yrkesroll genom att bland annat:
* Fyra veckors trygg introduktion från erfarna kollegor
* Möjlighet att utvecklas inom patientnära arbete eller verksamhetsutveckling
* Trevliga arbetsmiljöer med god stämning där vi stöttar varandra och har nära till skratt, även under intensiva dagar
* Friskvårdsbidrag för ditt välmående
Som sjuksköterska hos oss arbetar du nära våra boende och bidrar till deras trygghet och välmående i vardagen. Du ansvarar för medicinska insatser, vårdplanering och dokumentation, samt stödjer och handleder omsorgspersonal i omsorgsarbetet. Rollen innebär också samarbete med läkare, team och anhöriga för att säkerställa god kvalitet i vården.
Du planerar, genomför och följer upp hälso- och sjukvårdsinsatser utifrån patientens behov, i samverkan med kollegor inom både kommun och region. Dina patienter finns inom de särskilda boendena i centrala Varberg, och du möter människor i olika åldrar och livssituationer. Arbetet är varierande och kräver både medicinsk kompetens och ett varmt bemötande.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och trygg i din yrkesroll. Du har ett professionellt bemötande, är självständig, tycker om att samarbeta och trivs när du får ta ansvar, bidra till utveckling och skapa trygghet för dem du möter.Kvalifikationer
* Du är legitimerad sjuksköterska
* Du har god datavana
* Du är bra på att planera, genomföra och följa upp sjuksköterskeinsatser
* Du har B-körkort
Meriterande:
* Tidigare yrkeserfarenhet inom kommunal, regional eller privat vård
* Vidareutbildning inom äldrevård
Varmt välkommen med din ansökan!
ÖVRIGT
Varbergs kommun har ett politisk beslut om önskad sysselsättningsgrad. Detta innebär att medarbetare har rätt att arbeta heltid eller önskad deltid.
Inför denna rekrytering har vi noggrant valt vilka annonsplatser vi vill annonsera i och undanber oss därför kontakt med annonsörer och bemanningsföretag! Ersättning
