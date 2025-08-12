Sjuksköterska sökes till psykiatriska öppenvårdsmottagningen i Strömstad!
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Strömstad Visa alla sjuksköterskejobb i Strömstad
2025-08-12
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Strömstad
, Tanum
, Dals-Ed
, Munkedal
, Bengtsfors
eller i hela Sverige
NU-sjukvården är en del av Västra Götalandsregionen och är ett av Sveriges större länssjukhus. Vi finns på NÄL (Norra Älvsborgs Länssjukhus) i Trollhättan och Uddevalla sjukhus. Sjukhusets upptagningsområde omfattar 280 000 invånare. Tillsammans är vi cirka 5 000 medarbetare som varje dag arbetar för att ge god och säker specialistsjukvård. Vi finns på västkusten och vårt område erbjuder en varierad natur med både hav, berg, skog och sjö.
Nu söker vi en sjuksköterska som, precis som vi, vill göra skillnad för våra psykiatripatienter och har blicken mot framtiden.
Här finns möjligheten att bli en del av ett engagerat team som präglas av nybyggaranda, gemenskap och med engagemang för våra patienter.Publiceringsdatum2025-08-12Om företaget
Den vuxenpsykiatriska öppenvården är central i vår psykiatriska verksamhet. Här möter vi patienter med komplexa behov - från psykossjukdomar till djupa depressioner, neuropsykiatriska funktionsvariationer och samsjuklighet. Vi arbetar i team och behöver samverka tätt med våra vårdgrannar. Som sjuksköterska har du en central roll i både behandlingsarbete och samordning.
Vi är idag ett härligt gäng på cirka 20 personer, specialistsjuksköterskor, -undersköterskor, -läkare kuratorer, administratörer och psykologer fördelade mellan mottagningen i Strömstad, vår filial i Tanum och det mobila psykiatriteamet.
Ditt uppdrag
Du samarbetar i det dagliga arbetet med övriga professioner på mottagningen. Som sjuksköterska hos oss har du en bred och viktig roll:
Arbeta utefter vårdplaner och processer som stöd i det dagliga arbetet.
Bidra med din omvårdnadskompetens och arbeta hälsofrämjande utifrån patientens behov.
Ansvara för läkemedelshantering.
Ha kontakt med patienter via telefon, ge råd och stöd, och samordna vårdinsatser.
Dokumentera och följa upp insatser enligt vårdplan.
Vad du får hos oss:
En etablerad mottagning med varm stämning och kollegor som lyfter varandra.
En miljö där dina idéer får fäste - vi gillar att tänka nytt!
Ett tydligt teamfokus där varje kompetens är viktig.
En vacker arbetsmiljö nära hav och klippor i centrala Strömstad.
Du kommer att erbjudas fortbildning för att kunna växa i din profession.
Vi söker dig som:
Är legitimerad specialistsjuksköterska eller sjuksköterska - med fördel erfarenhet av psykiatri. Är trygg i din yrkesroll, tar ansvar, gillar att arbeta självständigt men också i team. Du tänker kreativt och vågar testa nytt - du gillar att utveckla, utvärdera och förbättra.
Praktisk info
Tjänsten är tillsvidareanställning heltid, dagtid. Tillsättning sker enligt överenskommelse. Intervjuer sker löpande - vänta inte med att höra av dig!
Har du frågor? Hör gärna av dig till:
Frey Rikter Svendsen Vårdenhetschef, frey.rikter.svendsen@vgregion.se
, tel. 073 867 83 38
Kristina Segerdahl, Sjuksköterska, kristina.segerdahl@vgregion.se
Läs mer om Västra Götalandsregionens förmåner och introduktion på: www.vgregion.se/introduktion
Observera: Vi begär alltid utdrag ur misstanke- och belastningsregistret vid anställning inom psykiatrin. Alla tillsvidareanställda i Västra Götalandsregionen krigsplaceras.
Välkommen med din ansökan!
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Du kan även läsa mer i presentation om https://mellanarkiv-offentlig.vgregion.se/alfresco/s/archive/stream/public/v1/source/available/sofia/rs4011-467070786-672/surrogate. Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-14 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/4490". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131) Arbetsplats
NU-sjukvården, Vuxenpsykiatri, Öppenvårdsmottagning Strömstad/Tanum Kontakt
Frey Rikter Svendsen Vårdenhetschef frey.rikter.svendsen@vgregion.se,tel.07386783 Jobbnummer
9455330