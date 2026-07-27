Sjuksköterska sökes till psykiatrimottagningen i Kungsbacka
Region Halland / Sjuksköterskejobb / Kungsbacka Visa alla sjuksköterskejobb i Kungsbacka
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Vill du få möjlighet att utvecklas i din roll som sjuksköterska? Vi söker nu en sjuksköterska som är intresserad av att arbeta på vår öppenvårdsmottagning tillsammans med kompetenta och tillgängliga kollegor. I första hand kommer du att arbeta i ett av våra två allmänpsykiatriska team.Publiceringsdatum2026-07-27Dina arbetsuppgifter
Arbetet på mottagningen består av psykiatrisk omvårdnad, telefonrådgivning, dokumentation, uppföljningar, bedömningar, samordning med vårdgrannar och viss akutverksamhet. Du arbetar med individbaserad vård i team och gör självständiga psykiatriska bedömningar.
I det allmänpsykiatriska teamet är dina arbetsuppgifter psykiatrisk omvårdnad med inriktning på patienter med neuropsykiatriska diagnoser, svåra depressions- och ångesttillstånd, bipolär sjukdom, personlighetssyndrom och suicidalitet.
Du kommer att ingå i en välkomnande sjuksköterskegrupp på 14 personer med hög kompetens och kommer erbjudas god introduktion och kontinuerligt stöd i ditt arbete. Du kommer att få en erfaren sjuksköterska som mentor och kommer erbjudas handledning. Som sjuksköterska inom psykiatriska öppenvården i Kungsbacka kommer du att arbeta i nära samarbete med de andra professionerna som arbetar på mottagningen.
Vi erbjuder dig goda villkor, rimlig arbetsbelastning, bra utvecklingsmöjligheter och en förbättringsorienterad arbetsmiljö.
Om arbetsplatsen
Öppenvården erbjuder psykiatri nära invånarna och har mottagningar i varje kommun. Vår verksamhetsinriktning Rätt vård i rätt tid! innebär ett ständigt arbete mot ökad kvalitet, kortare ledtider och bättre patientdelaktighet. Förbättringsarbete sker löpande och involverar all personal och du har stor möjlighet att påverka psykiatrins utveckling i Kungsbacka.
Mottagningen i Kungsbacka består av två allmänpsykiatriska team, ett beroendeteam och ett psykosteam samt ett länsövergripande OCD-team. Vuxenpsykiatrimottagningen (VPM) i Kungsbacka är en specialistpsykiatrisk mottagning med cirka 65 medarbetare som arbetar tvärprofessionellt, i samarbete med såväl heldygnsvård som närsjukvård.
I teamen ingår läkare, psykologer, socionomer, sjuksköterskor, skötare, sjukgymnast, rehabkoordinator, arbetsterapeuter och medicinska sekreterare. Vuxenpsykiatrimottagningen i Kungsbacka har som uppdrag att utreda och behandla specialistpsykiatriska patienter. Målgruppen är personer över 18 år med bland annat svåra depressions- och ångesttillstånd, bipolärt tillstånd, personlighetsstörning, autismspektrumtillstånd, ADHD, psykotiska tillstånd och suicidalitet.
Vuxenpsykiatrimottagningen i Kungsbacka ligger ca 20 minuters tågresa från Göteborg och Varberg. Arbetstiderna är förlagda måndag till fredag, kl. 8-16.30.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Tidigare erfarenhet av att arbeta inom psykiatri är meriterande. Du har god samarbetsförmåga men även förmåga att arbeta självständigt. Om du inte har arbetslivserfarenhet av psykiatri ser vi gärna att du i din ansökan berättar lite om varför du är intresserad av att arbeta hos oss. Vi kommer uppmärksamma dina tidigare erfarenheter - men är du rätt person så kommer vi erbjuda dig att utvecklas i vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Körkort B är önskvärt.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Vårt erbjudande
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Läs mer om vad Region Halland kan erbjuda dig som sjuksköterska här.Övrig information
Här kan du läsa mer om Psykiatrin Halland
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland – bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! Läs mer om Region Hallands organisation, vårt uppdrag och vår vision.
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
Region Halland följer främst det centrala kollektivavtalet HÖK (Huvudöverenskommelsen) med bilagor som AB (Allmänna bestämmelser), i vissa fall kan även avtalet BEA användas. HÖK med bilagor hittar du på www.skr.se
Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser. Region Halland har upphandlade avtal. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Halland
(org.nr 232100-0115), http://www.regionhalland.se/
Nygatan 10 (visa karta
)
434 30 KUNGSBACKA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Psykiatrin Halland Kontakt
Avdelningschef
Marie Hill marie.hill@regionhalland.se Jobbnummer
10012577