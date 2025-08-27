Sjuksköterska sökes till Psykiatri Affektiva avdelning 365
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
Avdelning 365 är en specialistpsykiatrisk heldygnsvårdsavdelning vars primära uppdrag är att utreda, vårda och behandla personer med depressioner, ångest, personlighetsstörningar, neuropsykiatriska tillstånd samt krisreaktioner.
Avdelningen har 15 vårdplatser.
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, gärna med tidigare arbetslivserfarenhet från psykiatrin eller människovårdande yrken. Är du specialistsjuksköterska i psykiatri är detta förstås ett plus. Du har ett intresse för, och vill hjälpa och stötta människor i utsatta situationer och bidra till återhämtning. Du vill arbeta för att skapa goda relationer med såväl patienter, som anhöriga, medarbetare, samarbetspartners och vårdgrannar. Du värdesätter tydliga rutiner, ett personcentrerat arbetssätt och en god arbetsmiljö. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Publiceringsdatum2025-08-27Om företaget
Vården på avdelningen planeras och organiseras utifrån en teamstruktur där patientens individuella vårdbehov står i fokus.
Avdelningen har ett nära samarbete med våra öppenvårdsmottagningar och vi värnar om att patienten ska känna sig trygg genom hela vårdkedjan.
Hos oss finns möjligheter till både individuell utveckling och att vara delaktig i utvecklingen av avdelningsarbetet. Vi arbetar kontinuerligt med att förbättra vårdprocessen för våra patienter.
Vi värdesätter trygghet för såväl patienter som personal och vi har möjlighet att anpassa introduktionen efter dina behov. Som ny sjuksköterska kommer du ha erfarna kollegor vid din sida, både under din introduktion och så länge behovet finns.
Vi vet att ett gott samarbete är nyckeln till att skapa såväl god vård som en välmående personalgrupp. Vi arbetar därför aktivt för att upprätthålla en stöttande lärandekultur där vi tar hand om, och lär oss av varandra varje dag.
Arbetstiderna utgår från ett femveckorsschema, där man som sjuksköterska arbetar man två helger utav fem.Dina arbetsuppgifter
Som patientansvarig sjuksköterska arbetar du utifrån en teamstruktur, där du tillsammans med skötare, sjuksköterskor, kurator och läkare identifierar och tillgodoser patientens behov av vård och stöd. I det dagliga arbetet leder du tillsammans med kollegor omvårdnadsarbetet på avdelningen. Du har återkommande vårdande samtal och stöttar patienter under vårdtiden. Du identifierar omvårdnadsbehov, planerar och följer kontinuerligt upp omvårdnadsåtgärder och ansvarar för omvårdnadsdokumentationen.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska.
Det är meriterande om du har:
Intresse och klinisk yrkeserfarenhet från psykiatriskt vårdarbete.
Klinisk erfarenhet av somatisk omvårdnad.
Specialistutbildning i Psykiatrisk vård.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
