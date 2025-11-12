Sjuksköterska Sökes Till Piva Och Psykiatriska Akutmottagningen I Varberg
2025-11-12
Vill du ha möjlighet att kombinera arbete på akutmottagning och akutavdelning? Är du sjuksköterska, intresserad av psykiatri och vill arbeta i en verksamhet där du får använda hela din kompetens? Vill du jobba med kollegor som har god sammanhållning och som får dig att trivas? Om detta låter rätt för dig så söker vi just nu sjuksköterska till Psykiatriska intensivvårdsavdelningen och Psykiatriska akutmottagningen i Varberg!Publiceringsdatum2025-11-12Dina arbetsuppgifter
Att arbeta som sjuksköterska hos oss är roligt, omväxlande och utmanande.
Psykiatrisk och somatisk omvårdnad, samtal, läkemedelshantering och arbetsledning är exempel på arbetsuppgifter som du lär dig att bemästra hos oss. Det här är en roll för dig som vill utvecklas vidare som sjuksköterska och som person. På PIVA finns en unik möjlighet att ena dagen bedriva avdelningsarbete och den andra arbeta på en psykiatrisk akutmottagning. På Psykiatriska akutmottagningen (PAM) gör du den första bedömningen (triagering) av patienter som söker vård hos oss, eller som kommer med ambulans eller polis. Som sjuksköterska på PAM utför man även digitala triageringar i samverkan med ambulansen.Om företaget
Piva är en del av vuxenpsykiatriska Heldygnsvården i Varberg. På Piva har vi nio vårdplatser för akut psykiatrisk vård med oftast korta vårdtider. Vägg i vägg ligger vår psykiatriska akutmottagning (PAM).
"Att bedöma och behandla akuta psykiatriska tillstånd på ett tryggt och säkert sätt, med hjälp av personcentrerad vård och ett gott bemötande"
Det är Piva:s övergripande mål som vi har formulerat tillsammans i arbetsgruppen. Vi strävar hela tiden mot målet och arbetar aktivt med utvecklingsarbete, bland annat med Safewards som är evidensbaserade insatser som syftar till att främja social gemenskap, hur personal pratar med och om patienter samt hur personal stödjer patienter vid svåra känslor och situationer.
Vi samarbetar mycket med övriga avdelningar på heldygnsvården i Varberg, samt med ambulans, polis, socialtjänst och övriga vårdgrannar.
På Piva arbetar de flesta medarbetare i rotationstjänst dag/kväll/natt, med en arbetstidsförkortning till 34 timmar per vecka. Vi är flexibla och det går även bra att arbeta dag/kväll, samt deltid om man så vill.
Vi tycker det är viktigt med ett öppet klimat på arbetsplatsen och vi har reflektionstid i slutet av varje arbetspass, samt erbjuder omvårdnadshandledning i grupp med både sjuksköterskor och skötare.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, såväl dig som är ny i yrket eller har erfarenhet.
Specialistutbildning i psykiatri och/eller tidigare erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom psykiatrisk heldygnsvård eller annan akutsjukvård är meriterande, men inget krav.
Du är en person med känsla för ditt yrke. Du anpassar ditt sätt att arbeta och kommunicera efter situation och varje patients individuella behov. Då vi jobbar tvärprofessionellt är det av stor vikt att du har en utvecklad förmåga att samarbeta i och även leda team. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, vilket innebär att du kan komma att kallas till intervju innan sista ansökningsdag.
Kontakta mig gärna om du vill veta mer om tjänsten:
Björn Danemo, Avdelningschef PIVA Varberg
070-286 7243
Vårt erbjudande
Vi tror att en trygg start är avgörande för att du ska trivas hos oss. Du får därför en längre introduktion som är anpassad efter just dig. Beroende på tidigare erfarenheter så startar man oftast med att arbeta inne på PIVA (avdelningen) för att sedan introduceras på PAM (akutmottagningen).
Som nyanställd sjuksköterska hos oss erbjuds du också en egen mentor och omvårdnadshandledning i grupp med andra nyanställda. Målsättningen med handledningen är att genom ökad självkännedom stärka och utveckla din professionella yrkesroll.
Som anställd erbjuds du också flera utbildningar, där Självskyddsutbildning, HLR, Brandskydd och suicidpreventionsutbildning är obligatoriska. Region Halland erbjuder betald vidareutbildning inom psykiatri till våra grundutbildade sjuksköterskor. Det är viktigt att du som jobbar hos oss hittar balans mellan arbetsliv och fritid, därför erbjuder vi alltid en heltidsanställning men med möjlighet att jobba mindre.
För oss är det viktigt att du ska trivas och utvecklas i ditt arbete.
Inför eventuell anställning görs alltid kontroll i belastnings- och misstankeregistret.
Om Region Halland
Region Halland är till för alla som bor och arbetar här i Halland. Vi är över 8 000 medarbetare inom 370 olika yrken som alla arbetar för att erbjuda en god hälso- och sjukvård och att främja tillväxt och utveckling. Vi ansvarar också för kollektivtrafiken i Halland och driver frågor inom områden som näringsliv, kultur och utbildning. Vår vision är "Halland - bästa livsplatsen" och med det menar vi att Halland ska bli den bästa platsen att bo på, utbilda sig, arbeta och driva företag i. Vi har kommit en bra bit på vägen, välkommen att följa med oss på vår resa! https://www.regionhalland.se/om-region-halland/
Strävan efter jämställdhet, mångfald och likvärdiga villkor är både en kvalitetsfråga och en självklar del av Region Hallands värdegrund.
Region Halland krigsplacerar all tillsvidareanställd personal.
