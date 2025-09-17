Sjuksköterska sökes till Nordhemskliniken!
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2025-09-17Om företaget
Vi är en vårdavdelning med 14 vårdplatser för patienter i behov av abstinensbehandling av alkohol där samtliga vårdas enligt HSL.
Vår klinik ligger belägen i ett av de äldsta husen i Linnéstaden. Vårdavdelningens personalgrupp är liten och vi värnar om varandra och har ett gott klimat både med personal och patienter. Vi har god bemanning och hög kompetens inom gruppen. Våra jourläkare är våra ordinarie läkare på huset och väl insatta i patienterna som ger ett bra och nära samarbete. Du har som sjuksköterska hos oss stora möjligheter att styra din dag tillsammans med dina kollegor. Patienterna som vårdas hos oss är inneliggande cirka en vecka och vi planerar gemensamt med patienten och polikliniken hur uppföljningen skall se ut. Vi har ett tätt samarbete med socialtjänsten för att omhänderta patienternas behov.
Inom vår klinik finns förutom vår vårdavdelning en poliklinik, provtagningscentral, körkortsmottagning, drop in-mottagning, levermottagning och samtalsgrupp. Vi har ett nära samarbete med alkoholvetenskapligt center som bedriver studier och projekt på avdelningen.
Vad erbjuder vi dig?
På Nordhemskliniken arbetar vi med hela vårdkedjan kring våra patienter. Vi har ett nära samarbete i huset. På vårdavdelningen arbetar du två helger utav fem. Vi har regelbundet interna föreläsningar och ser det som en självklarhet att fortbilda medarbetare i de utbildningar som är relevant för arbetet. Vi har gratis hälso- och sjukvård, friskvårdsbidrag och diverse förmåner, till exempel förmånscykel.Dina arbetsuppgifter
På vårdavdelningen har vi 14 vårdplatser där vi i regel lägger in patienten i 5-7 dagar för behandling av alkoholabstinens. Din uppgift är att säkerställa en komplikationsfri avgiftning och habilitera patienten. Tillsammans med teamet på avdelningen och patienten planerar du för vidare insatser.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet av beroende- eller psykiatrisk vård är meriterande. Vi vill att du har ett intresse för vår målgrupp och tillsammans med oss vill skapa en bra vårdtid för patienten. Det innebär att du har en hög social kompetens och kan arbeta i team med dina kollegor och patienterna. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Intervjuer sker löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Individuell lönesättning
