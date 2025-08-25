Sjuksköterska sökes till mottagning med inriktning psykossjukdomar
2025-08-25
Specialistpsykiatrisk mottagning 5, S:t Eriksplan är en enhet inom Norra Stockholms psykiatri och ligger centralt i Atlasområdet nära Vasaparken.
Mottagningen har mycket nära till goda kommunikationer med buss, tunnelbana och pendeltåg
Vår psykosmottagning är en unik arbetsplats och vi som arbetar här är mycket stolta över det kvalitativa och många gånger livsavgörande arbete vi utför. Vårt arbete präglas av engagemang, professionalism, värme, respekt och omtanke både om varandra och om våra patienter.
Vi är angelägna om att erbjuda en hög tillgänglighet och en välfungerande vårdkedja, där öppen- och heldygnsvården har ett nära samarbete. Vi ser också patientens delaktighet samt samarbetet med närstående och vårdgrannar som mycket viktigt. Vi erbjuder utredning och behandling utifrån regionala vårdprogram och nationella riktlinjer. På kliniken pågår ett flertal utvecklingsprojekt.
Specialistpsykiatrisk mottagning 5, S:t Eriksplan, ansvarar huvudsakligen för patienter med psykossjukdom boende inom Stockholms innerstad (Kungsholmen, Norrmalm och Östermalm) men har även en del frivalspatienter från andra områden. På mottagningen, som har 30 medarbetare, arbetar vi i multiprofessionella team bestående av läkare, sjuksköterskor, Case Manager, psykologer, kuratorer, arbetsterapeut, rehabkoordinator, arbetsspecialist, medicinska sekreterare samt enhetschef. Ett mobilt akutteam finns, som kan bistå patienterna under jourtid.
På mottagningen arbetar idag tio sjuksköterskor. Det är "högt i tak" i sjuksköterskegruppen och vi stöttar och ställer upp för varandra i det dagliga arbetet. Dina arbetsuppgifter
Omväxlande! Du kommer ingå i ett av våra multiprofessionella team där du bidrar med din specifika kompetens i vår strävan att erbjuda bästa evidensbaserade vård och behandling till våra patienter. Sedvanliga sjuksköterskeuppgifter så som läkemedelsansvar/administration av läkemedel och injektionsbehandling. Vara fast vårdkontakt för ett antal patienter där du har en viktig samordnande funktion. Självständigt bedriva psykiatriskt behandlingsarbete. Samverka internt och externt. Mottagnings- och hembesök. Samt inom ramen för din specialistkompetens har du möjlighet att hålla i grupper/grubbbehandligar. Dokumentation i datasystemet Take Care.Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska. Meriterande är specialistutbildning i psykiatri och erfarenhet från arbete med vår patientgrupp, gärna i öppenvård. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Dina personliga egenskaper
Du vurmar för psykosvård och utvecklingsarbete, har god samarbetsförmåga och värdesätter teamarbete. Du är ansvarstagande, lösningsinriktad och bidrar med kreativitet och humor. Anställningsvillkor
Ett års vikariat på heltid, eventuellt möjlighet till förlängning. Tillträde enligt överenskommelse.
Vi erbjuder dig:
Kompetensutveckling, friskvård och friskvårdsbidrag. Flextid och fri sjukvård i öppenvård. Eget rum. Arbetstid måndag - fredag. Regelbundna sjuksköterske- och teamkonferenser samt kvalificerad handledning. Sist men inte minst en fantastisk arbetsplats med hög kompetens och engagerade kollegor.
Information om tjänsten lämnas av:
Enhetschef: Linda Andersson
Telefonnummer: 08-12349295
Övrig information:
Urval och intervjuer sker löpande.
Vi tillämpar registerkontroll innan beslut om anställning.
Läs mer om oss på www.norrastockholmspsykiatri.se.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. https://www.slso.regionstockholm.se/.
Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
