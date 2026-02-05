Sjuksköterska sökes till Mottagning för personlighetssyndrom
2026-02-05
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet. Publiceringsdatum2026-02-05
Välkommen till Mottagning för Personlighetssyndrom!
Mottagningen är en subspecialiserad mottagning som riktar sig mot personlighetssyndrom.
Det är en stor mottagning där vi arbetar i tvärprofessionella team bestående av psykolog, sjuksköterska, kurator, rehabkoordinator och läkare. Det finns goda möjligheter till professionellt utbyte samt utvecklingsarbete.
Vi har i uppdrag att utveckla vården för patientgruppen och arbetar kontinuerligt med att förnya och förbättra våra metoder och vårt samarbete. Vi strävar efter att skapa en arbetsplats med hög professionalitet och öppet klimat, dialog mellan olika synsätt och även ett band till universitet och forskning.
Som en av Psykiatri Affektiva:s sjuksköterskor ingår du i en organisation där utvecklingsarbete, fortbildning och handledning ses som viktiga för en bra arbetsmiljö. Yrkesutveckling för sjuksköterskor sker aktivt både centralt och på vår mottagning.Dina arbetsuppgifter
Tjänsten är placerad i ett av våra tre basteam. Som sjuksköterska kommer du att arbeta med bedömning, behandling och uppföljning av patienter med psykisk ohälsa både i rollen som sjuksköterska men också i funktionen som fast vårdkontakt. Arbetet sker i nära samverkan med patienten och det tvärprofessionella teamet och präglas av kontinuitet, delaktighet och personcentrerad vård.
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att ansvara för psykiatrisk omvårdnad utifrån patientens individuella behov och att planera, genomföra och följa upp omvårdnadsinsatser. Det innebär även att ansvara för läkemedelsuppföljningar samt psykoedukativa insatser till patienter.
Arbetet ställer krav på självständighet, god samarbetsförmåga och ett professionellt bemötande, samtidigt som du är en viktig del av teamets gemensamma arbete.Kvalifikationer
Vi söker en legitimerad sjuksköterska som vi gärna ser har erfarenhet av arbete i psykiatrisk öppenvård samt erfarenhet av arbete med vår målgrupp.
Det är meriterande om du har en specialisering inom psykiatri och vi ser gärna att du är intresserad av att arbeta med patienter i grupp.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och förmåga att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Som person är det viktigt att du har ett äkta intresse för mänskliga möten och att du är målinriktad i ditt arbete.
Varmt välkommen med din ansökan!
Möt några av våra medarbetare - Sahlgrenska Universitetssjukhuset
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis
Sista dag att ansöka är 2026-02-26
