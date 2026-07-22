Sjuksköterska sökes till Mobila akutenheten - Norra stockholms psykiatri
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2026-07-22
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eller i hela Sverige Publiceringsdatum2026-07-22Beskrivning
Mobila akutenheten är tillgänglig dagligen mellan 8-22 och erbjuder patienter både tidsbokade besök, akuta besök i hemmet samt telefonrådgivning. Mottagningen erbjuder ett snabbt och kvalificerat omhändertagande till patienter som är i behov av akut psykiatrisk hjälp och är över 18 år. Mottagningen har också möjlighet att ombesörja tidsbegränsade stödinsatser, exempelvis vid en tillfällig krisreaktion, närmast efter utskrivning från heldygnsvård eller fram tills kontakt har etablerats på psykiatrisk öppenvård.
Vi har en grupp på mottagningen som jobbar med psykologiska och retrospektiva genomgångar.
Vi finns på s:t Görans sjukhusområde på Kungsholmen och tillhör kliniken Norra Stockholms psykiatri.Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska sitter du i ledning och är den som leder arbete i vår rådgivning. Du arbetsleder de bilar är ute på uppdrag och medicindelning hos patienter. Du förbereder och delar medicin. Du bedömer och handlägger de remisser som inkommer till mobila akutenheten.
Du behöver därför ha god kännedom om hur psykiatrin är organiserad, samt en god förmåga att göra vårdnivåbedömningar samt bedömning av akuthetsgrad.Kvalifikationer
Vi söker dig som har ett intresse och erfarenhet av att arbeta inom vuxenpsykiatrin.
Jobbet kräver att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du behöver ha god kunskap om regionens organisation och hur psykiatrin är uppbyggd vad gäller behandlingsinsatser och vårdnivåer. Det är viktigt att du kan ta självständiga beslut och ha en god förmåga att motivera dina beslut och formulera dem i skrift.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet då tjänsten innebär mycket kommunikation med både patienter och vårdgrannar. Personliga egenskaper som premieras är att vara lösningsorienterad, vänlig och hjälpsam.
Goda datorkunskaper är ett krav. Dokumentation sker i journalsystemet Take Care.
Meriterande att ha specialistutbildning i psykiatriAnställningsvillkor
Heltid, tillsvidareanställning, omgående/tillträde enligt överenskommelse. Arbetet innebär framför allt kvälls och helgtjänstgöring enligt schema.
Vi erbjuder också:
Kompetensutveckling
Fri sjukvård i öppenvård
Friskvårdstimme och friskvårdsbidrag (5000 kr/år)
Flextid
Intervjuer kommer att ske löpande.
Välkommen med din ansökan!
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för intern omplacering, enligt gällande regelverk.
Vid patientnära arbete inom Stockholms läns sjukvårdsområde:
• tillämpas registerkontroll före beslut om anställning enligt SLSO:s övergripande anvisning för registerkontroll vid anställning.
• ska medarbetare som kommer att ha patientkontakt genomgå nyanställningsundersökning, enligt gällande direktiv, vilket sker genom företagshälsovården innan anställning.
• krävs, förutom svensk yrkeslegitimation, goda kunskaper i svenska språket motsvarande nivå C1 enligt den gemensamma europeiska referensramen (GERS). Samma krav är vägledande vad gäller icke-legitimerad personal med patientkontakt.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) är en av Sveriges största vårdgivare med 11 600 medarbetare. Vi erbjuder hälso- och sjukvård i Region Stockholms regi inom psykiatri, primärvård, geriatrik, ASIH, närakuter, somatisk specialistvård, habilitering och hälsa samt hjälpmedel. I samverkan med Karolinska Institutet bedriver vi forskning, utbildning och utveckling. Läs mer om SLSO här.
Att söka jobb i Region Stockholm
Vi eftersträvar jämställdhet och jämlikhet på vår arbetsplats och ser gärna sökande med olika bakgrund och förutsättningar.
Vi tar endast emot ansökningar via detta system. Ansök genom att klicka på knappen "Ansök". Ansökningar per brev eller e-post beaktas inte. Vi undanber oss direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt säljare av ytterligare jobbannonser.
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Region Stockholm ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik, regional utveckling och bidrar till kulturlivet. Varje dag, dygnet runt. I landets snabbaste växande region. Tillsammans skapar vi Europas attraktivaste storstadsregion.
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Sista dag att ansöka är 2026-08-21 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Stockholm
(org.nr 232100-0016), https://www.regionstockholm.se/jobb/lediga-jobb/
Box 22550 (visa karta
)
104 22 STOCKHOLM Arbetsplats
Stockholms läns sjukvårdsområde, Mobil akutenhet Kontakt
Carolin Ludvigsson carolin.ludvigsson@regionstockholm.se 08-12348401 Jobbnummer
10008736