Sjuksköterska Sökes Till Laro - Mottagning 2 Högsbo
Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg Visa alla sjuksköterskejobb i Göteborg
2026-03-23
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västra Götalandsregionen i Göteborg
, Mölndal
, Partille
, Kungälv
, Lerum
eller i hela Sverige
Tillsammans utvecklar vi Sahlgrenska Universitetssjukhuset för en hållbar framtid. Vi ställer om hälso- och sjukvården med målet att vara Europas ledande universitetssjukhus 2032. Tillsammans med patienterna arbetar vi för kvalitet, tillgänglighet, patientsäkerhet, forskning, utbildning och innovation - i ett sammanhållet hälso- och sjukvårdssystem i Västra Götalandsregionen. Vår vision och våra mål tar sikte mot en vård av yttersta kvalitet, där patienten alltid är i fokus. Vi erbjuder hälso- och sjukvård lokalt och regionalt, men också högspecialiserad vård till patienter i hela landet och utomlands. Våra medarbetare är vår styrka och de bidrar i kunskapsutbyten nationellt och internationellt. Med digitala verktyg och nya arbetssätt kan vi förenkla vardagen på sjukhuset och erbjuda en modern, tillgänglig och effektiv vård av högsta kvalitet.
Om verksamheten
LARO-mottagning 2 Högsbo, är en av fyra öppenvårdsmottagningar inom LARO verksamheten på Sahlgrenska Universitetssjukhuset.
Vi arbetar med läkemedelsassisterad behandling vid opioidberoende, så kallad substitutionsbehandling. På vår mottagning på Högsbo träffar vi patienter som är i rehabiliteringsfas i sin substitutionsbehandling, med målsättning att minska återfall och stärka resurser för egenvård. Utöver våra mottagningar i Högsbo har vi öppenvårdsmottagningar på Östra sjukhuset samt Olskroken. Därutöver har vi ett mobilt team i samarbete med sprututbytet som arbetar uppsökande.
Arbetsgruppen du kommer ingå i arbetar nära tillsammans. I arbetsgruppen ingår sjuksköterskor, skötare, kuratorer, läkare, sekreterare, receptarier och barnmorska. Vi ingår alla i ett tvärprofessionellt team för att patienten ska erhålla bästa möjliga behandling. Som sjuksköterska ingår du i ett kontaktteam åt en grupp patienter och ansvarar för dess medicinska och omsorgsspecifika uppföljningar.
Mottagningen ligger i nära anslutning till Radiomotet, med bra bussförbindelser.
Vad vi kan erbjuda dig
LARO-mottagning 1 och 2 Högsbo ligger vägg i vägg med varandra vilket innebär att man har ett bra kollegialt stöd, med flera kollegor i tjänst varje dag. Vi har även ett nära samarbete mellan mottagningarna.
Hos oss på LARO verksamheten får du en individuell anpassad introduktion och bredvidgång.
Erfarna kollegor kommer att stötta dig att komma tillrätta i ditt nya jobb. Vi erbjuder internutbildning avseende opioidberoende. På Verksamhetsområde Beroende erbjuds du allt ifrån basutbildning i psykiatri till fördjupande beroendekunskaper.Publiceringsdatum2026-03-23Dina arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss har du ett flexibelt jobb som växlar mellan en strukturerad drop-in mottagning och öppenvårdsarbete. Förmiddagarna är besöksintensiva och du arbetar nära övriga kollegor på vår medicinmottagning. Eftermiddagarna ger utrymme för individuella patientsamtal, vårdplaneringar och möten. Som sjuksköterska ansvarar du för omvårdnaden av våra patienter och deltar i medicinering, provtagning, bedömning och dokumentation i våra journalsystem, exempelvis Melior. Du styr själv din planering för individuella patientsamtal och ges tid för administrativt arbete. Patientkontakten sträcker sig ofta över många år. Du kommer tillsammans med patienten att arbeta motivationsinriktat kring dennes behov. Du samverkar med enhetens öppenvårdsmottagningar, kommun och övriga vårdgrannar för att skapa förutsättningar för bästa möjliga vård.
Arbetet är i huvudsak förlagt till dagtid vardagar, men helgtjänstgöring var 12:e helg ingår. Vår helgmottagning är förlagd på Östra sjukhuset klockan 08:00-13:00.
Om dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med erfarenhet av att arbeta med personer med en beroendesjukdom. Har du erfarenhet av LARO behandling och/eller psykiatri är det meriterande, likaså om du har erfarenhet av återfallspreventivt arbete, och av motivationsarbete enligt MI. Erfarenhet av dokumentationssystemet Melior, samt patientadministrativa systemet Elvis är önskvärt.
Arbetet kräver att du har en personlig mognad och tycker om att arbeta självständigt. Vi värdesätter egenskaper såsom flexibilitet, god samarbetsförmåga och att du ser positivt på förbättrings- och utvecklingsarbete. Det är viktigt för oss att du har ett empatiskt bemötande gentemot våra patienter. I den här rekrytering lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vid eventuell rekrytering av sjuksköterskor/läkare med utländsk legitimation/specialistbevis föregås den aktuella tjänsten av process för att uppfylla kraven för svensk legitimation/specialistbevis.
Om Västra Götalandsregionen
Västra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.
Västra Götalandsregionen arbetar aktivt för att digitalisera fler arbetssätt. För att vara en del av den digitala omvandlingen har du med dig grundläggande färdigheter och kan använda digitala verktyg och tjänster. Du kan söka information, kommunicera, interagera digitalt, är riskmedveten och har motivation att delta i utvecklingen för att lära nytt.
Västra Götalandsregionen krigsplacerar alla tillsvidareanställda medarbetare.
Vill du veta mer om Västra Götalandsregionen kan du besöka vår introduktion till nya medarbetare på länken https://www.vgregion.se/introduktion.
Så ansöker du
Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.
Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal. Ersättning
Individuell lönesättning

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-05
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/1626".

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare: Västra Götalandsregionen
(org.nr 232100-0131)

Arbetsplats
Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Område 2, Beroende

Kontakt
Enhetschef, Linda Kärnman 070-2636772
9812056