Sjuksköterska sökes till kommunal hälso- och sjukvård för bemanningsuppdrag
2026-03-10
Vi har nu ett spännande bemanningsuppdrag tillgängligt i en kommun i Dalarna.Publiceringsdatum2026-03-10Dina arbetsuppgifter
Arbetet består av sedvanliga uppgifter inom kommunen såsom; bedömningar, utföra ordinationer, sårbehandling, provtagning och stöd/handledning till omvårdnadspersonal.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst 1 års yrkeserfarenhet. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet ifrån arbete inom hemsjukvård eller äldreboende. Uppdraget passar perfekt för dig som är engagerad, lättlärd och trygg i din yrkesroll. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift då god journalföring är viktigt.
Vi lägger stor vikt vid goda referenser. Du ska ha god medicinsk kompetens, ett stort patientfokus samt bra samarbetsförmåga med kollegor.
Detta uppdrag kräver även att man har B-körkort och minst 4 månaders sammanhängande erfarenhet från kommunuppdrag.
Period
Vecka 25- vecka 32 med möjlighet till förlängning
Omfattning
Heltid - 38,25 timmar per vecka
Arbetstid
Arbetstiderna är dag, kväll och helg.Om företaget
Clara Care är det personliga bemanning- och rekryteringsföretaget. Vi är lyhörda och hjälper dig att hitta ditt nästa uppdrag. Vi erbjuder bl.a:
Hög ersättning som vårdpersonal förtjänar
Flexibilitet utifrån dina önskemål, behov och förutsättningar
Boende och resa vid uppdrag på annan ort
Avsättning till tjänstepension
Vår vision är ett samhälle med en välfungerande vård och omsorg för alla! Där trivs personalen eftersom de har en hållbar arbetsmiljö, bra villkor och ges förutsättningar att göra ett bra jobb samtidigt som de får möjlighet att utvecklas. Där är patientsäkerheten hög och vårdköerna korta.
Vi vill göra branschen mer human och tillgänglig, Clara Care är din partner!
