Sjuksköterska sökes till kommunal bemanningsuppdrag
Clara Care Partner AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-06-24
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Vi söker en duktig sjuksköterska eller DSK med god erfarenhet av att jobba på hemsjukvården eller SÄBO till uppdrag runtom i hela Sverige.
Vi har uppdrag i hela Sverige, från södra till norra.Publiceringsdatum2026-06-24Dina arbetsuppgifter
Sedvanligt förekommande arbetsuppgifter på äldreboende, hemsjukvården eller LSS.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska eller distriktssköterska med minst 2 års yrkeserfarenhet.
Arbetet kräver erfarenhet från kommunal hälsovård.
Uppdraget passar perfekt för dig som är engagerad, lättlärd och trygg i din yrkesroll. Du ska ha goda kunskaper i det svenska språket, både i tal och skrift då god journalföring är viktigt.
Vi lägger stor vikt vid goda referenser. Du ska ha god medicinsk kompetens, ett stort patientfokus samt bra samarbetsförmåga med kollegor.
Notera att vi tillsätter löpande.
Period
Omgående och framåt
Omfattning
Deltid och heltidOm företaget
Clara Care är det personliga bemanning- och rekryteringsföretaget. Vi är lyhörda och hjälper dig att hitta ditt nästa uppdrag. Vi erbjuder bl.a:
Hög ersättning som vårdpersonal förtjänar
Flexibilitet utifrån dina önskemål, behov och förutsättningar
Boende och resa vid uppdrag på annan ort
Avsättning till tjänstepension
Vår vision är ett samhälle med en välfungerande vård och omsorg för alla! Där trivs personalen eftersom de har en hållbar arbetsmiljö, bra villkor och ges förutsättningar att göra ett bra jobb samtidigt som de får möjlighet att utvecklas. Där är patientsäkerheten hög och vårdköerna korta.
Vi vill göra branschen mer human och tillgänglig, Clara Care är din partner!
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Våra uppdrag tillsätts löpande så är du sugen på att veta med, kontakta oss redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-24
E-post: mona@claracare.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Clara Care Partner AB
(org.nr 559425-8567)
112 35 STOCKHOLM Arbetsplats
Clara Care Kontakt
CLARA CARE 08-800612 Jobbnummer
9976873